Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas tem edição online no sábado

No próximo sábado, 22 de maio, pelas 16 horas, vai realizar-se a edição online do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas. Vai ser uma edição em direto do Município de Benavente que será transmitida na página oficial do evento Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, no site oficial Câmara Municipal de Benavente, bem como nas respetivas redes sociais Facebook e Youtube.





A partir das 16 horas do dia 22 de maio, vão ficar a conhecer algumas das experiências, nas mais diferentes áreas turísticas, desportivas e de lazer, que podem encontrar no município de Benavente, tais como: uma viagem de batismo de voo, percursos pedestres e clicáveis na Rota das Lezírias; a observação de aves, fauna e flora; os passeios a cavalo; uma experiência de golf ou um passeio de barco ou de canoa no rio, na Vala Nova.



O Núcleo Museológico Agrícola, em Benavente, será um dos pontos de encontro e de convergência de várias atividades a transmitir em direto: ateliers de Arte (Arriscart); Oficina de Gravura (Gravurar); Showcookings “P´las Mãos do Chef”, com os Chefs José Maria Lino, Luis Machado e Célia Pastor.



Igualmente estarão presentes alguns produtores e artesãos locais, numa mostra simbólica preparada para esta edição online.

As conversas à volta do ciclo do arroz irão marcar presença, com testemunhos de orizicultores, produtores, bem como convidados do setor da comercialização e da área científica (CotArroz).



Desde o dia 17 decorre na página oficial do evento, um passatempo com vários prémios:

Passeio de barco para duas Pessoas – Promartur

Experiência equestre – Escola de Equitação Passo a Passo

Jantar para duas pessoas -Restaurantes aderentes

Batismo de Voo – Campo de Voo de Benavente

Noite para duas Pessoas – Benavente Vila Hotel

Visita guiada Campo de Golf

Aula de Campo – Ribagolfe

Todos os participantes recebem um kit de Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas. Para se habilitar basta escolher a experiência preferida e escrever uma pequena frase “porque devo ser o vencedor”. O Passatempo decorre até dia 22 de maio.



O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas encerra com um concerto do Quarteto dos três Irmãos Pedro e Paulo. Este espetáculo acontece no Cineteatro de Benavente, e já é possível realizar a reserva de lugar para assistir no local através:



Formulário Site Oficial Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

Telefone: +351 263519637



Resumo de atividades Evento

Apresentação:

Sylvie Dias

Entrevistas:

Mafalda Ganhão

Gastronomia:

Chef Luis Machado

Chef José Maria Lino

Chef Célia Mendes

Escola Profissional Salvaterra de Magos

Animação:

Revisteiros Teatro

Música:

Pumpkins

Los Gaboneros

Ricardo Bento

Diana David

Beatriz Felizardo

Fandango

Concerto Final

Quarteto dos três Irmãos Pedro e Paulo





Sobre o Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

O Município de Benavente definiu como um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento e afirmação turística deste território o projeto de promoção e valorização do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas.

Integrado neste projeto e assumindo maior expressividade, o Município tem vindo a realizar o Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas.

O Festival, nas suas três edições, conseguiu receber cerca de 90 mil visitantes, mostrando ser uma realização de sucesso, contribuindo para a criação de valor do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas enquanto produto de excelência, numa lógica de validação e de acreditação junto do público em geral.

