Município de Azambuja promove caminhada/corrida no domingo em Manique do Intendente

O Município de Azambuja vai retomar as atividades PAFT – Programa de Atividade Física para Todos, com um caminhada/corrida na localidade de Manique do Intendente, no próximo domingo, dia 23 de maio. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Azambuja em parceria com a União de Freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. Pedro.

A proposta é para conviver e apreciar, em caminhada ou corrida, as bonitas paisagens de Manique do Intendente, numa ação pautada pela comemoração do Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade. O ponto de encontro será no edifício da Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, pelas 09h30. As inscrições para participar na caminhada ou na corrida são gratuitas e podem ser feitas no próprio dia e local, como é hábito nas iniciativas PAFT Fins de Semana, abertas a toda a população. Para facilitar o processo de inscrição, a autarquia oferece a possibilidade de efetuar a sua inscrição online, disponível no site cm-azambuja.pt

O percurso terá cerca de 9 km, para a caminhada, e 5km, no caso da corrida, apresentando uma dificuldade física de grau médio e uma dificuldade técnica de nível médio/alto. Como sempre, esta atividade PAFT terá o acompanhamento permanente de um carro de apoio. Aconselha-se todos os participantes a levarem roupa e calçado adequado à prática desportiva e de acordo com as condições climatéricas previstas, bem como água e reforço alimentar.

Para mais informações, contactar o serviço de desporto do Município de Azambuja pelo telefone 263 400 475 ou pelo email desporto@cm-azambuja.pt

