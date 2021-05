NERSANT realizou Roadshow USA/Portugal – Ribatejo estreita relações comerciais com os Estados Unidos da América

Com o objetivo de promover o potencial do Ribatejo junto dos mercados internacionais, tendo em vista quer a atração de investimento para a região, quer o aumento das exportações regionais para o mercado americano, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém realizou no dia 13 de maio, o Roadshow virtual USA/Portugal, onde estiveram presentes 70 empresários americanos e portugueses.

Na sessão de abertura, o evento contou com a participação da Encarregada de Negócios da Embaixada dos EUA em Lisboa, Kristin Kane, que começou por referir que os portugueses e os americanos “estão ligados pela partilha de valores, objetivos e história”, relembrando que Portugal foi “o primeiro país neutro a reconhecer os Estados Unidos” e que “ao longo dos anos os laços entre os dois países se fortaleceram”. Hoje “os EUA são o principal parceiro comercial de Portugal dos países fora da Europa”, fez saber, acrescentando que Portugal foi alvo, recentemente, “de um investimento de capital maioritariamente norte-americano que deu origem ao desenvolvimento de um data center em Sines”, representando “o maior investimento estrangeiro em Portugal até à data”. Este facto, continuou Kristin Kane, “dá-me confiança no futuro, pois até nos tempos mais adversos, como é o decorrente da situação pandémica, os americanos reconhecem o potencial económico de Portugal”.

Domingos Fezas Vital, Embaixador de Portugal em Washington, mencionou “a forte conexão existente entre Portugal e os Estados Unidos desde o nascimento desta nação” e alguns fatos históricos interessantes relacionados com a Independência dos EUA e a ligação a Portugal. O Embaixador relembrou aos empresários portugueses que os Estados Unidos são “não só o maior importador de bens e serviços, mas também o país e a economia mais competitivos do mundo”, tendo ainda deixado alguns conselhos para aos investidores portugueses. “Para se ter sucesso neste país, necessitam de ser persistentes, pacientes, encontrar o parceiro de negócios certo, e acima de tudo oferecer um produto com um excelente rácio qualidade preço”, acrescentando que acredita que muitos dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas portuguesas, “podem ter um enorme sucesso neste mercado desde que lhes seja dado o devido tempo e apoio financeiro”. Bernardo Goarmon, Presidente da Portugal-US Chamber of Commerce, realçou a importância de iniciativas como esta têm no estreitar das relações comerciais entre os dois países.

O Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, interveio de igual modo na sessão de abertura, onde aproveitou para enaltecer a realização desta iniciativa, tão importante para as exportações portuguesas para os Estados Unidos da América. O Presidente da Direção da NERSANT aproveitou a ocasião para dar a conhecer o tecido económico do Ribatejo, focando-se na heterogeneidade de atividades e indústrias existentes, bem como nas infraestruturas de apoio à atividade empresarial, onde se contam, entre outras, cinco parques de negócios. “O Ribatejo está preparado para receber investimento dos Estados Unidos da América”, afirmou Domingos Chambel em jeito de convite às empresas americanas presentes, acrescentando que a NERSANT está disponível para prestar todo o apoio necessário aos seus processos de investimento. João Salvador, do Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT complementou a informação económica sobre a região do Ribatejo, realçando não só infraestruturas, mas também mecanismos de apoio ao investimento estrangeiro no Ribatejo. Isabel Machado esteve na sessão online, em representação do Município de Ourém, tendo apresentado as potencialidades deste concelho.

O roadshow contou ainda com as intervenções de Ângela Simões, Presidente do Conselho Executivo PALCUS e Rodrigo Duarte, CEO da empresa Gourmet House, que falaram no painel sobre os produtos portugueses com competitividade nos EUA.

No painel “Apoios e Incentivos para Investir em Portugal”, tomaram a palavra João Pedro Mota Pinto, Delegado AICEP em NY, Vicente Ferrer, Diretor do Gabinete Internacional do SANTANDER US e Helena Lampreia, Diretora do Gabinete Internacional do SANTANDER PT. Encerraram a sessão Pedro Monteiro, Cônsul-Geral de Portugal em Newark e Augusto Amador, Vereador do Ironbound, City of Newark, New Jersey.

De referir que o Roadshow USA / Portugal integra uma série mundial de eventos de promoção do Ribatejo, realizados ao abrigo do projeto Ribatejo Global, financiado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

O projeto é promovido pela NERSANT e visa promover a imagem, capacidades e do Ribatejo junto de importadores e investidores, aumentando assim as exportações por via do reconhecimento da qualidade da oferta de produtos e serviços e da atração de investimento estrangeiro para a região.

