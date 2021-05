“Provar Portugal na Restauração de Santarém” regressa em Maio

As celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia prosseguem com os restaurantes representativos das diversas regiões do país a regressarem a Santarém, para dar a provar as suas iguarias em parceira com restauração local, na iniciativa “Provar Portugal na Restauração de Santarém”, promovida pelo Município e pela Viver Santarém.

Deste modo, a 25 de maio, o Blackfrog recebe o ÉleBê (Porto). A 22 de junho, o Oh! Vargas acolhe o Restaurante Tentações da Montanha (Boticas). Segue-se, a 6 de julho, o encontro no Varanda do Parque (CNEMA) com o Temudus (Coimbra). A 20 de julho, os sabores do Restaurante Torres (Vila Verde) marcam presença no Digusto. A 3 de agosto, o Luís dos Leitões abre suas portas à Casa Caetano (Arouca). Nesse mesmo mês, a dia 19, na Taberna Ó Balcão pode encontrar o “gostinho transmontano” do Restaurante Académico (Bragança). Já em setembro, será a vez do Bom Garfo receber o Restaurante Grill o Costa (Vila Real). O ciclo encerra, a 20 de setembro, com a presença de O Algarvio( Faro) à mesa de O Torgal, bem juntinho ao Tejo, na Ribeira de Santarém.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, refere que “Santarém é há 40 anos o palco privilegiado da gastronomia portuguesa, este evento vem reforçar a estratégia do Município de afirmar Santarém como Capital Nacional da Gastronomia”.

João Leite, presidente do Conselho de Administração da Viver Santarém, destaca que “o evento irá ter um importante impacto na economia local, contribuindo para a valorização e afirmação do Concelho de Santarém no contexto nacional”.

A partir do dia 25 de maio não faltam razões para descobrir Portugal à mesa de Santarém.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...