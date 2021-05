Vila Franca de Xira – AIDGLOBAL desperta consciências com campanha de comunicação sobre a Paz, a Justiça e Instituições Eficazes

A AIDGLOBAL – Ação e Integração para o Desenvolvimento Global reúne jovens alunos e professores do concelho de Vila Franca de Xira para as gravações de uma campanha de comunicação que surge no âmbito da terceira e última edição da Caminhada Global – ação integrada no projeto europeu Walk the Global Walk, que procura aumentar o envolvimento dos jovens na reflexão, defesa e promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que representam as prioridades globais para a Agenda 2030 assinada por mais de 190 países, no contexto das Nações Unidas. Este ano, a terceira Caminhada é dedicada ao 16º ODS: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Subordinada ao mote “Caminhamos para um Mundo Melhor”, esta campanha parte da premissa de que a construção de um mundo mais justo, igualitário e sustentável é indissociável não só de uma Educação para a Cidadania Global, mas também da criação de momentos de partilha e de diálogo em torno de matérias como a justiça, a paz, a igualdade e a solidariedade.

A gravação da campanha tem lugar nas instalações da Escola do Bom Sucesso, em Alverca, entre as 14h30 e as 17h30, e contará com a participação da atriz Joana Seixas e do humorista Pedro Luzindro.

“Num momento em que assistimos ao reacendimento dos movimentos de violência em Jerusalém Oriental, torna-se absolutamente crucial trazer este tema para as agendas política e mediática, envolver os nossos jovens na discussão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e procurar sensibilizá-los para o papel que podem ter na construção de um mundo mais justo, igualitário, solidário e sem quaisquer formas de violência”, refere Susana Damasceno, Fundadora e Presidente da AIDGLOBAL.

Este é, aliás, um compromisso assumido no âmbito do projeto Walk the Global Walk que encontra expressão na terceira edição da Caminhada Global, agendada para o próximo dia 2 de Junho, entre as 14h30 e as 17h30. A iniciativa acontece em dois momentos: um deles reúne alunos, professores e restantes caminhantes que a estes se queiram juntar, num encontro virtual, e o outro ocorre presencialmente no Município de Vila Franca de Xira com o contributo de figuras como Joana Seixas e Pedro Luzindro, acompanhados ao som da Banda Sebastião Antunes e Quadrilha. O público é convidado a caminhar com estes jovens, assistindo em direto ao evento do próximo dia 2 de Junho, a partir das 14h30, através da página do Youtube da AIDGLOBAL.

Ao abrigo deste projeto já foram desenvolvidas ações como a Formação de Professores, os Cursos Educativos para Alunos, Workshops de Liderança Juvenil e outras atividades de sensibilização entre pares (de jovens para jovens), com o objetivo de promover a liderança dos mais jovens, para que através da sua formação enquanto líderes, possam inspirar a mudança que o mundo precisa de ver acontecer.

“A campanha Caminhamos para um Mundo Melhor procura, por todas as razões, reforçar a importância de nos mobilizarmos – todas e todos – na reflexão crítica em torno dos desafios globais descritos na Agenda 2030 e na procura ativa de valores e atitudes que nos permitam dar passos rumo a uma vida mais sustentável, equitativa e pacífica para as gerações de hoje e para aquelas que hão-de vir. A resposta educacional que propusemos ao abrigo do projeto Walk the Global Walk, representa um passo na construção deste caminho”, conclui Susana Damasceno.

O Walk the Global Walk é cofinanciado pela Comissão Europeia ‒ Linha de Educação para o Desenvolvimento ‒ e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P. Estão envolvidos 12 países: Itália, França, Chipre, Reino Unido (País de Gales e Escócia), Portugal, Grécia, Croácia, Bulgária, Roménia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, 11 organizações da sociedade civil e 20 entidades parceiras, incluindo a AIDGLOBAL, em parceria com o Município de Vila Franca de Xira.

A AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global – é uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), sem fins lucrativos, que desenvolve e promove diversos projetos no âmbito da Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Ativa, em Portugal, incluindo na Região Autónoma da Madeira, onde tem uma delegação em Porto Santo e, ainda, no âmbito da Literacia, em Moçambique, na Província de Gaza. A sua Missão visa Agir, Incluir e Desenvolver através da Educação, porque acredita que a Mudança acontece pela Educação.

