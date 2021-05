Centro de Investigação em Qualidade de Vida comemora 7.º aniversário na Escola de Desporto de Rio Maior

O 7.º aniversário do CIEQV – Centro de Investigação em Qualidade de Vida assinala-se no próximo dia 21 de maio, no Auditório Dr. Silvino Sequeira, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior pelas 14H30.

A abertura da cerimónia conta com as intervenções do Professor e Coordenador principal da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, José Rodrigues, do Professor e Subcoordenador Rui Matos do Politécnico de Leiria, do Diretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Professor Luís Cid, do Presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa e do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Professor João Moutão.

A partir das 15H30 o programa é dedicado ao trabalho que tem sido desenvolvido pelo Centro de Investigação com as intervenções dos coordenadores das áreas científicas do CIEQV: Atividade Física e Estilos de Vida Saudável; Comportamento Motor; Dinâmicas Organizacionais; Educação e Formação; Produção e Tecnologia Alimentar; Saúde Individual e Comunitária, trabalho este que em muito tem contribuído para a criação de conhecimento e de programas inovadores que promovem a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos.

O final da tarde será marcado pelo lançamento das Edições CIEQV onde estará presente a Diretora da Biblioteca do Instituto Politécnico de Santarém, Dr.ª Dina Rocha e os editores e autores das obras que vão ser apresentadas: “Desporto, Inovação e Formação de Treinadores”, “Da Teoria ao Fitness. Evidências científicas para um estilo de vida saudável”, “Periodização e Técnicas Avançadas de Treino da Força” e “Sport, Education and Quality Life”, seguindo-se o encerramento da sessão pelas 17H.

Este evento será transmitido em direto nas redes sociais do CIEQV. A estrutura institucional do Instituto Politécnico de Santarém apoia a atividade de organização, gestão e difusão de conhecimento produzido no CIEQV através do apoio do seu gabinete de projetos, gestão financeira e centro de transferência.

