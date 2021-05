Da Serra ao Rio – Oficinas da Natureza promove turismo de natureza em Torres Novas

A ADIRN em conjunto com o Município de Torres Novas e parceiros locais do concelho, irá dinamizar nos dias 21, 22 e 23 de maio, mais uma oficina temática no âmbito da dinamização dos eventos “Da Serra ao Rio”.

As Oficinas da Natureza decorrerão no Paul do Boquilobo, Auditório do Museu Agrícola dos Riachos e na Biblioteca Municipal de Torres Novas.



Propõem-se complementar com actividades práticas com vista à ativação de produtos de turismo de natureza, Walking, Cycling e BirdWatching.

A abertura deste evento começa com a Mesa Redonda “Turismo Natureza” com vista a estruturar os produtos de Turismo Natureza, o Turismo de Bem-Estar e Formação de animadores/intérpretes do Paul do Boquilobo.

O programa para o segundo dia incide em oficinas de Walking, Cycling, BirdWatching e Bem-Estar na Natureza, onde serão garantidas todas as regras de segurança da DGS.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...