Exposição de fotografia “Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo” nas montras do centro histórico de Torres Novas

Com base nos Passeios Fotográficos na Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, realizados nos passados dias 2 e 9 de maio, estarão patentes de 20 de maio a 13 de junho, em diversas montras do centro Histórico, um conjunto de fotografias registadas nesta iniciativa. Estes passeios contaram com a orientação de Paulo Sousa, editor fotográfico e fotógrafo, e pretenderam dar a conhecer este património natural, fauna e flora evolventes, no ano em que se assinalam 40 anos de reconhecimento da reserva pela UNESCO.

A exposição poderá ser vista em estabelecimentos comerciais das ruas Alexandre Herculano, Tenente Valadim, Nuno Alvares, Largo dos Combatentes, Praça 5 de Outubro, ruas Carlos Reis, Artur Gonçalves, Largo Coronel António Maria Batista, rua Miguel Bombarda e Largo D. Diogo Fernandes de Almeida.

No âmbito do Dia Internacional da Biodiversidade, comemorado anualmente a 22 de maio, poderão ainda ser vistas, a partir de amanhã na rua Alexandre Herculano, um conjunto de esculturas alusivas à biodiversidade realizadas por alunos de escolas do concelho.

