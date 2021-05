Atividade dirigida a crianças do Ensino Pré-Escolar – Município do Entroncamento promove Oficina Aventura das Emoções – Crescer + Ativo e com Valores

Decorreram entre os dias 4 e 19 maio várias sessões da Oficina – Aventura das Emoções, nas quais através de trabalhos de expressão Plástica, da leitura de histórias, de jogos lúdicos e musicais, foram trabalhados os Valores e as Emoções.

Esta oficina trabalhou os valores e as emoções de forma descontraída e pedagógica, metodologia fundamental em idade pré-escolar, uma vez que as crianças aprenderam a exprimir, identificar e nomear emoções e valores o que lhes permitirá compreender e lidar de forma mais adequada com diferentes situações ao longo da sua vida.

No total foram desenvolvidas 16 sessões, direcionadas a todas as crianças do Ensino Pré-escolar das Escolas Públicas do Concelho, nas quais participaram cerca de 320 crianças.

A iniciativa está integrada no PEDIME – Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...