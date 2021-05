Ciclo de webinares no âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação – NERSANT promoveu debate sobre necessidade de reorganização interna nas empresas na era pós-Covid

No âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, que decorre em modo online até ao final do mês, arrancou ontem, dia 17 de maio, o ciclo de workshops temáticos “Adapte o seu Negócio para a era pós-Covid-19”. “Diagnóstico: Identificação de competências e recursos internos” foi a primeira sessão no âmbito deste tema e onde a NERSANT refletiu sobre a necessidade de reorganização interna nas empresas na era pós-Covid.

Pedro Félix, Vice-Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, acolheu os participantes, tendo começado por afirmar que “embora a economia comece a dar alguns sinais de retoma após a crise provocada pela pandemia, a realidade não é a mesma e as empresas devem saber adaptar-se aos novos desígnios da economia pós-Covid”. Foi com este objetivo que o ciclo de workshops temáticos da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação começou por abordar o tema “Adapte o seu Negócio para a era pós-Covid-19”, sendo este “o primeiro de quatro workshops nesta linha”.

Nuno Mendonça, consultor com vasta experiência nas áreas da gestão, foi o orador convidado para esta primeira sessão. O convidado da NERSANT referiu que a sua intervenção se centra na obra Black Swan, do libanês residente nos EUA, Nassim Nicholas Taleb, que indica “alguns preceitos admiravelmente simples para lidar com o impacto dos acontecimentos altamente improváveis”.

“Não estávamos preparados para uma pandemia, muito menos para os efeitos em cascata que esta pandemia nos trouxe”, comentou Nuno Mendonça, acrescentando que “embora esta não tenha sido a primeira pandemia mundial”, foi a que teve efeitos mais devastadores na economia, devido à globalização e circulação de pessoas que hoje conhecemos.

O consultor referiu ainda que “o mercado mudou” e que as empresas precisam mudar, readaptar-se às suas novas exigências. “É necessário analisar os recursos internos, adaptar os colaboradores e suas competências para responder aos novos desígnios do mercado e adaptar o seu modelo de negócios. As empresas que melhor se souberam adaptar, foram as que melhor se aguentaram neste cenário de crise”.

Nuno Mendonça referiu, de facto, que a “reorganização interna das empresas” pode ser o segredo para o sucesso, tendo analisado de seguida alguns indicadores que podem fazer a diferença para as empresas, quando confrontadas com acontecimentos altamente improváveis, como foi o caso desta pandemia. Em primeiro lugar, referiu, as empresas devem alterar “a gestão do seu ciclo financeiro, privilegiando saldos de tesouraria mais robustos”. “As empresas com mais dinheiro, que têm reservas, estiveram em vantagem na crise provocada pela pandemia Covid-19, em relação às restantes”, disse.

Por outro lado, indicou ainda, afirmou ser necessária uma “tipificação de processos e instruções de trabalho”, com o objetivo de que as funções de cada um sejam “conhecimento transmissível, para ficarmos menos dependentes da saúde dos nossos colaboradores”.

O ciclo de workshops prossegue dia 19 de maio, com a sessão sobre “Mudança no comportamento do consumidor e manutenção do relacionamento”, dia 19, às 14h30. A restante calendarização e inscrição, está disponível no portal NERSANT, em www.nersant.pt.

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação decorre até ao final do mês de maio, com a participação de 105 expositores e 707 produtos e serviços na montra. O certame pode ser visitado em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao.

