Defesa da Floresta – Câmara de Abrantes aprova Plano Operacional Municipal 2021

O plano operacionaliza todo o dispositivo de defesa da floresta contra incêndios, sendo fundamental no planeamento do combate aos incêndios florestais.

O Plano Operacional Municipal (POM) 2021 e respetiva cartografia, aprovado por unanimidade na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), realizada no dia a 21 de abril de 2021, foi aprovado na reunião de Câmara realizada no dia 18 de maio.

O Plano Operacional Municipal, que integra o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, é revisto anualmente e tem como objetivo a operacionalização de todo o dispositivo de defesa da floresta contra incêndios, sendo fundamental no planeamento do combate aos incêndios florestais. Pretende-se contribuir para que a capacidade de resposta face a uma emergência, provocada por um incêndio florestal, seja mais rápida e mais eficaz e que todos os intervenientes se encontrem articulados e coordenados em todas as situações.

O documento define os meios humanos, técnicos e materiais que deverão ser utilizados nas operações de prevenção, vigilância, primeira intervenção, combate, rescaldo e pós-rescaldo no Concelho e regula a articulação entre entidades e organismos municipais e distritais. Apresenta uma descrição dos procedimentos que deverão ser adotados por cada entidade interveniente no processo, bem como as suas áreas de intervenção, locais estratégicos de posicionamento, entre outros, em cada fase do dispositivo de prevenção e combate a incêndios.

Este plano anual é elaborado pelos técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil com os contributos dos representantes das várias entidades que integram a CMDF.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, “a autarquia pretende continuar a contribuir para que o combate ao flagelo dos incêndios florestais seja mais eficaz e mais organizado e que todos os intervenientes tenham um documento operacional com informação atualizada, com o objetivo de facilitar as resoluções que devem ser tomadas no decurso da ocorrência”.

