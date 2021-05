FinAbrantes: Autarquia apoia movimento associativo com 450 mil euros

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou, no dia 18 de maio, uma despesa no valor de 261.661,43 €, para suporte financeiro às candidaturas aprovadas (52) no âmbito do FinAbrantes – Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes. O montante reparte-se pelas diversas medidas:

Medida 1 – Cultura: 108.730,85 €;

Medida 3 – Juventude – 16.547,50 €;

Medida 4 – Social – 136.383,08 €.

Somando a verba relativa à medida 2 – Apoio à atividade desportiva – no valor total de 184.207,51 €, já contratualizada, a Câmara de Abrantes coloca ao serviço do movimento associativo do concelho 445.868,94 €.

Relativamente à medida 5 – Eventos, atendendo ao estado de pandemia que se verifica no país, que condiciona de sobremaneira a realização de eventos, os mesmos serão aprovados progressivamente e ao longo do ano, em função da sua efetiva realização.

Deixando votos para que a atividade cultural, desportiva e social possa retomar a normalidade, após o período mais agudo da pandemia COVID-19, o Presidente da Câmara sublinhou o compromisso com a continuidade do apoio municipal ao movimento associativo: “Temos muito orgulho neste programa que é objetivo, claro e transparente”. Manuel Jorge Valamatos adiantou que este ano entrará em vigor a nova medida de apoio do FinAbrantes para conservação e beneficiação de infraestruturas das coletividades e para aquisição de equipamentos e de viaturas para suporte às suas atividades, estando para o efeito disponíveis 300.000 €.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...