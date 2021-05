Município de Torres Novas aprova medidas para melhorar segurança rodoviária na Meia Via

Foi aprovada por unanimidade, na reunião ordinária de 18 de maio, a proposta do BE referente à «situação de insegurança e mesmo de perigo que está presente na rua da Guadiana, na rua Luís de Camões e na rua 1.º de Maio, na Meia Via, originada pelo tráfego rodoviário». Nesse sentido, os técnicos municipais propuseram uma solução cujo objetivo central é reduzir a velocidade dos veículos para valores compatíveis com as funções que estas vias desempenham, com aumento da segurança e da qualidade de vida das pessoas que utilizam a via e a sua envolvente.

Foi proposta a instalação de almofadas redutoras de velocidade em três localizações, acompanhadas por balizas flexíveis, que impedem as viaturas de utilizar o espaço entre as almofadas numa tentativa de se desviarem da medida de acalmia de tráfego. As viaturas de emergência e transportes públicos, não serão afetadas pelas almofadas, uma vez que os rodados circulam pela lateral.

A medida é completada com sinalização vertical a indicar o local de instalação das almofadas e de limite máximo de velocidade de 30km/h.

