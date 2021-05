NERSANT fomenta o empreendedorismo junto de população desempregada de Alcanena

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém esteve em Alcanena no dia 18 de maio, a convite do Município, para dar a conhecer o modelo de atuação da associação na área de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas. A sessão de fomento do empreendedorismo foi direcionada a desempregados e jovens à procura do primeiro emprego.

A Câmara Municipal de Alcanena, através do seu Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e CLDS 4G local, reuniu no dia 18 de maio, no Cineteatro São Pedro, em Alcanena, desempregos e jovens à procura do primeiro emprego, para uma sessão de fomento do empreendedorismo, para a qual convidou a NERSANT.

Na iniciativa, a NERSANT apresentou o seu modelo de apoio técnico ao empreendedorismo e à criação de empresas – que passa pelo apoio aos empreendedores em todo o processo de criação do plano de negócios e constituição da empresa – bem como os mecanismos de apoio à criação de empresas do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional.

A sessão, através da intervenção da NERSANT, teve, desta forma, como objetivo apresentar os diversos apoios existentes para a criação de empresas, incentivando os desempregados e jovens à procura do primeiro emprego do concelho de Alcanena a criar o seu próprio posto de trabalho.

De referir que o apoio ao empreendedorismo e criação de empresas da NERSANT é realizado através do programa Sítio do Empreendedor, de forma totalmente gratuita. Os empreendedores interessados em criar uma empresa devem contactar a associação através dos contactos sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 500. O portal do programa de apoio está também disponível em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/.

