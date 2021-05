Desenvolvimento rural – TAGUS organiza webinar “Ser empreendedor em meio rural”

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior encontra-se a organizar o webinar “Ser empreendedor em meio rural”, que se realizará no dia 2 de junho de 2021, a partir das 15h00, com o intuito de apresentar alguns projetos, situados na região Centro, apoiados pelo PDR2020-Programa de Desenvolvimento Rural e CENTRO 2020 – Programa Operacional da Região Centro.

Esta iniciativa pretende evidenciar a importância que os apoios geridos pelas associações de desenvolvimento local, no âmbito da Ação 10.2-implementação de estratégias, da área 4 do PDR2020 – Desenvolvimento Local e também através do SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego e +CO3SO do CENTRO 2020, têm para o desenvolvimento das zonas rurais, contribuindo para a criação de emprego e fixação de população nos territórios de baixa densidade e servir de inspiração a potenciais empreendedores.

O webinar “Ser empreendedor em meio rural” contará com o testemunho de vários promotores, oriundos das regiões do Médio Tejo, do Pinhal Interior Sul e da Beira Interior Sul, que recorreram a diferentes tipologias de operações para desenvolver os seus projetos, exemplificando os investimentos que a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, a ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADRACES – Associação para o desenvolvimento da Raia Centro – Sul e a PINHAL MAIOR – Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul podem financiar.

Tratam-se de “empreendedores rurais” que, através do FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, realizaram pequenos investimentos nas suas explorações agrícolas para melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção; apostaram na criação ou modernização de unidades de transformação e comercialização de produtos agrícolas; diversificaram as atividades na exploração para práticas não agrícolas; procuraram incentivar a comercialização de proximidade de produtos agrícolas e transformados e contribuíram para a preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais locais. Ou, por via do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do FSE – Fundo Social Europeu, criaram condições para o desenvolvimento social e económico dos territórios rurais e promoveram emprego qualificado.

Para assistir online e gratuitamente ao webinar “Ser empreendedor em meio rural” deve efetuar a inscrição através do e-mail tagus@tagus-ri.pt ou da página de Internet da TAGUS em www.tagus-ri.pt.

Integrada na estratégia territorial da TAGUS, esta atividade surge no âmbito do DLBC Rural (Desenvolvimento Local de Base Comunitária), no eixo Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR), do Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO2020), incluído no Portugal 2020, e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu.

Like this: Like Loading...