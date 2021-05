Noite de Fados no sábado, 29 de maio, em Cem Soldos

A Associação SCOCS de Cem Soldos retoma a atividade cultural em 2021, com uma vibrante Noite de Fados, no sábado 29 de Maio.

Seguindo todas as recomendações para eventos culturais, a sede de associação será adaptada para o evento. As portas abrem ao final da tarde, pelas 19h, para os convidados se ambientarem num contexto acolhedor, com música ambiente e com a cozinha aberta para caldo verde, petiscos e enchidos. Os concertos de fado começam depois das 20h30, com as vozes de Liliana Jordão e Alcides Cepas e as cordas de Paulo Leitão, na guitarra, e João Vinhas, na viola.

Para assegurar todas as condições de segurança e de distanciamento, o evento tem a lotação limitada, sendo a distribuição das pessoas feita por grupos que coabitam, de acordo com indicações da DGS. A reservas prévias são obrigatórios e podem ser realizadas presencialmente na sede SCOCS ou através do email ou contato telefónico da associação (geral@scocs.pt, 249 345 232). A entrada dá direito a um caldo verde e tem o custo de 5€ para sócios SCOCS e 8€ para não sócios.

Noite de Fados (sábado, 29 de Maio, Cem Soldos, Sede SCOCS). Informações e reservas através de geral@scocs.pt/249 345 232.

