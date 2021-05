Alunos e professores de Vila Franca de Xira reúnem-se em defesa de sociedades pacíficas, justas e inclusivas

A AIDGLOBAL – Ação e Integração para o Desenvolvimento Global promove a terceira e última edição da Caminhada Global em parceria com o Município de Vila Franca de Xira, ação integrada no âmbito do projeto europeu Walk the Global Walk, que procura envolver jovens alunos e professores na reflexão, defesa e promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que representam as prioridades globais para a Agenda 2030 assinada por mais de 190 países, no contexto das Nações Unidas.

Agendada para o próximo dia 2 de Junho, entre as 14h30 e as 17h30, a terceira Caminhada Global – subordinada ao 16° ODS – Paz, Justiça e Instituições Eficazes –, acontece em dois momentos que se entrecruzam. Um deles reúne alunos, professores e restantes caminhantes que a estes se queiram juntar, num encontro virtual, e o outro ocorre presencialmente no Município de Vila Franca de Xira ao som da Banda Sebastião Antunes e Quadrilha. O público é convidado a caminhar com estes jovens, assistindo em direto ao evento do próximo dia 2 de Junho, a partir das 14h30, através da página do Youtube da AIDGLOBAL.

“A premissa basilar que atravessa o projeto e que norteará a iniciativa do próximo dia 2 de Junho, parte da necessidade premente de edificação de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva através da Educação para a Cidadania Global enquanto prática universal, o que reforça a responsabilidade e o compromisso com a construção sustentada de uma sociedade livre de medos, de quaisquer formas de violência e na qual cidadãs e cidadãos se sintam seguros na expressão das suas crenças e na vivência daquela que é a sua identidade”, refere Susana Damasceno, Fundadora e Presidente da Direção da AIDGLOBAL.

Ao abrigo deste projeto já foram desenvolvidas ações como a Formação de Professores, os Cursos Educativos para Alunos, Workshops de Liderança Juvenil e outras atividades de sensibilização entre pares (de jovens para jovens), com o objetivo de promover a liderança dos mais jovens, para que através da sua formação enquanto líderes, possam inspirar a mudança que o mundo precisa de ver acontecer.

“Num ano marcado por episódios de violência como aquele que desencadeou o movimento Black Lives Matter e num momento em que assistimos a um reacendimento do conflito entre Israel e a Palestina, torna-se crucial agitar consciências e destacar nas agendas política e mediática a necessidade de aproximação dos povos a uma visão comum da Humanidade, que se erga sob os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sob os princípios subjacentes a uma Educação para a Cidadania Global”, acrescenta Susana Damasceno.

O Walk the Global Walk é cofinanciado pela Comissão Europeia ‒ Linha de Educação para o Desenvolvimento ‒ e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P. Estão envolvidos 12 países: Itália, França, Chipre, Reino Unido (País de Gales e Escócia), Portugal, Grécia, Croácia, Bulgária, Roménia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, 11 organizações da sociedade civil e 20 entidades parceiras, incluindo a AIDGLOBAL, em parceria com o Município de Vila Franca de Xira.

A AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global – é uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), sem fins lucrativos, que desenvolve e promove diversos projetos no âmbito da Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Ativa, em Portugal, incluindo na Região Autónoma da Madeira, onde tem uma delegação em Porto Santo e, ainda, no âmbito da Literacia, em Moçambique, na Província de Gaza. A sua Missão visa Agir, Incluir e Desenvolver através da Educação, porque acredita que a Mudança acontece pela Educação.

