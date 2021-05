Alunos e professores do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira avançam no projeto “Vamos Cuidar do Planeta”

Cerca de 80 alunos e 12 professores do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira em Santarém participaram na atividade EcoDay, uma caminhada entre as Escolas D. João II e a Secundária Sá da bandeira, ao longo do qual recolheram lixo e sensibilizaram as pessoas para a necessidade de cuidarmos do Planeta.

A atividade “EcoDay” foi organizada no dia 11 de maio, por alunos e docentes do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, no âmbito do projeto europeu “Vamos cuidar do planeta” coordenado em Portugal pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), em colaboração com alunos e docentes do projeto Erasmus + “The Rivers Tell”, que contou com a participação de mais de 80 alunos e 12 docentes.

Nesta atividade, inserida no projeto da escola sob o tema aglutinador “Tudo o que não recolhemos e reciclamos, vai parar ao mar”, os alunos e docentes realizaram um trajeto que uniu a Escola D. João II à Escola Secundária Sá da Bandeira, seguindo a partir daí um percurso ambiental, acompanhando várias linhas de água, passando pelo vale de Atamarma, zona da Ribeira de Santarém e com términus junto ao Tejo, na zona do Clube de Canoagem.

Durante este percurso, os alunos e docentes participantes desenvolveram várias atividades, onde procuraram reforçar a consciência cívica, na população em geral, na área do desenvolvimento sustentável e da participação cívica, incentivando a adoção de práticas públicas e comportamentos pessoais convergentes com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Assim, os participantes fizeram uma recolha de resíduos, sob a forma de competição entre turmas, ao longo do percurso, especialmente associado às linhas de água, que foi posteriormente caraterizado/classificado no final . Caraterizaram as pressões antrópicas sobre o ecossistema, com especial atenção sobre a água, procurando selecionar um local que poderá ser sujeito posteriormente a intervenção/recuperação ambiental, por parte dos alunos do agrupamento. Durante o percurso, realizaram atividades lúdico-ambientais de recolha, separação e reciclagem de resíduos, orientação na natureza, identificação/caraterização de líquenes e ninhos de aves, identificação de micro algas e outros microrganismos da água; avaliação da paisagem da Lezíria; observaram algum património cultural (de origem árabe) e ambiental caraterístico da zona de Santarém.

No final do percurso, os alunos tiveram oportunidade de praticar canoagem no rio Tejo e analisaram um as pressões humanas nas suas margens.

Todos os participantes passaram um dia divertido, aplicaram-se com grande empenho em todas as atividades e fizeram uma enorme recolha de resíduos, tornando-se oficialmente “Cuidadores do Planeta”. Procuraram sensibilizar todas as pessoas, com quem se cruzaram, para a necessidade de protegermos o planeta, adotando comportamentos que protejam mais o ambiente, algumas delas colaboraram graciosamente nesta atividade, que deveria ser uma demanda global.

As atividades realizadas foram partilhadas, à medida que eram desenvolvidas, através das redes digitais, com os alunos do projeto Erasmus de escolas da Itália, Roménia, Grécia e Lituânia.

A realização do Ecoday contou com a colaboração da Câmara Municipal de Santarém em termos de apoio material e humano, que se fez representar pela vereadora Inês Barroso, pela chefe da divisão de educação e juventude Vânia Horta e pelos engenheiros Ana Alves e Diogo Dias da divisão do ambiente e sustentabilidade. A Polícia de Segurança Pública de Santarém, através da divisão Escola Segura, acompanhou os participantes e garantiu a sua segurança ao longo do percurso, contribuindo muito para o sucesso desta atividade. O Clube de Canoagem do Agrupamento e o Clube de Atividades de Ar Livre e Desportivas do Agrupamento, prestaram uma excelente colaboração, com destaque nas atividades de análise ambiental do rio Tejo e na componente lúdica do projeto.

Os promotores garantem que “o projeto não termina aqui, pois estes alunos pretendem reforçar as suas preocupações ambientais junto de toda a população do Concelho de Santarém e incentivar jovens de todo o país a fazerem o mesmo nas suas regiões”. Fica a promessa da realização de novas intervenções ambientais, mas até lá voltam à escola onde todo o projeto começou, e agora, cheios de ideias, plenos de alegria e motivação, vão procurar novos desafios e explorar as suas ideias sonhando com um planeta melhor.

As notícias dos participantes do projeto

Os alunos participantes/organizadores do projeto, quiseram fazer também pequenas notícias para publicar na comunicação social, dando enfoque à experiência que desenvolveram e viveram, das quais destacamos as seguintes:

8.º D – Vamos Cuidar do Planeta

“No dia 11 de maio os alunos das escolas D. João II e Sá da Bandeira, das turmas 8º D, 9º A, 10º C e Erasmus, participaram numa atividade “ECODAY”.

Logo, à chegada, assistimos à apresentação da atividade, de seguida, distribuíram-nos 4 sacos de lixo, luvas e umas pinças a cada grupo.

Começámos por realizar os desafios propostos pelos organizadores, no jardim/ miradouro do Liceu.

Em conjunto com o projeto “Vamos Cuidar do Planeta” fizemos a recolha e separação do lixo, cada grupo fotografou o seu percurso e publicou na app “Padlet”.

O ponto de encontro era na Ribeira de Santarém, onde fizemos a separação dos lixos/ resíduos e passámos o final da tarde a andar de canoa.

Esta atividade serviu para nos relembrar o quão importante é reciclar e que se trabalharmos em equipa conseguimos chegar sempre onde queremos, ao mesmo tempo divertimo-nos e relembrámos a época em que não estávamos em pandemia, pois fizemos atividades que fazíamos antes.”

10.º C – EcoDay: O Planeta agradece

Na passada terça-feira, dia 11 de maio de 2021, realizou-se a atividade “EcoDay”, no âmbito do projeto “Vamos Cuidar do Planeta” e “Erasmus+” , organizada por alunos e docentes das escolas secundária Sá da Bandeira e básica D.João II.

Este movimento consistiu numa caminhada ecológica, durante a qual se procedeu à recolha de resíduos, que posteriormente foram levados por entidades da Câmara de Santarém, em prol de se efetuar a sua reciclagem.

Nas condições restritas em que vivemos atualmente, houve a necessidade de dividir todos os participantes em equipas, de modo a cumprir as regras de segurança do Sars-Cov-2. O percurso teve início na entrada principal da ESSB, seguido pela passagem de alguns pontos de interesse característicos da região, tais como a fonte das Figueiras e a Mãe-de-água de Santarém.

Este passeio pedestre encerrou-se junto do rio Tejo, onde se deu a contagem dos resíduos, apanhado pelos diversos grupos. Este dia terminou com uma agradável atividade lúdico-ambiental, canoagem, patrocinada pelo Clube Náutico de Santarém com o apoio do clube de Canoagem do Agrupamento e do Clube de Atividades de Ar Livre e Desportivas do Agrupamento.

O projeto fez-se acompanhar pela parceria da Câmara Municipal de Santarém, na pessoa da Sra. Vereadora Inês Barroso e da chefe da divisão de educação e juventude, Sra. Vânia Horta; a Sra. Diretora do Agrupamento Sá da Bandeira, Professora Adélia Esteves; Sra. Coordenadora da Escola D. João II, Professora Olga Cruz; da Polícia de Segurança Pública de Santarém; da ASPEA, na Sra. Carolina Varela e por último pelo Centro de Formação da Lezíria do Tejo, na pessoa do Professor José Avelino.”

