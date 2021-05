Itália vence o Festival Eurovisão da Canção 2021 em Roterdão (vídeo)

A banda Måneskin, de Itália, venceu este sábado à noite o Festival Eurovisão da Canção / Eurovision Song Contest 2021, com a canção Zitti E Buoni.

A canção portuguesa “Love Is On My Side” fica em 7.º lugar na pontuação do júri e consegue um 12.º lugar na classificação geral.

A canção dos portugueses Black Mamba fiou em 7.º lugar na votação do jurí e em 12.º na classificação geral

Os italianos conseguiram um total de 529 pontos. A Suíça ganhou o voto do júri, mas acabou por ficar em terceiro lugar na pontuação final, logo atrás da França, que ficou em segundo.

Foram estes os resultados finais do espetáculo:

Eurovision Song Contest 2021 – The Results:

Portugal consegue assim a melhor pontuação de sempre na Eurovisão, à parte da vitória de Salvador Sobral. Os The Black Mamba, com Love is On My Side ultrapassaram os 92 pontos de Lúcia Moniz em 1996, mas ficaram abaixo na tabela, conseguindo o 12.º lugar, em comparação com o 6.º lugar de O Meu Coração Não Tem Cor. O aumento dos pontos é explicado pelo aumento de países a concorrer este ano (39) em comparação com os 29 de 1996.

