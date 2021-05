Município de Torres Novas promove atividades de sensibilização ambiental

O Município de Torres Novas, com a colaboração de diversas entidades, irá promover várias atividades de sensibilização ambiental, de modo a assinalar o Dia Mundial do Ambiente.

Assim, no dia 29 de maio, pelas 10 horas, haverá canoagem no rio, e às 16 horas, uma palestra online com Ana Milhazes sobre o tema «Desperdício Zero».

A 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, pela manhã, está prevista animação de ruas em Riachos e Torres Novas, sendo a tarde passada no Jardim das Rosas, com iniciativas desenvolvidas com o apoio da Águas do Ribatejo, Resitejo e SUMA.

Em simultâneo, decorrerá o projeto EcoTroca, que consiste na troca de resíduos por ofertas/brindes (consultar o cartaz do evento), e que tem por finalidade incentivar a reciclagem.

Nos dias 7 e 8 de junho decorrem passeios no rio com as EcoEscolas.

E, para finalizar, o dia 12 de junho é dedicado ao Projeto Peixes Nativos, com a bióloga Carla Santos, com uma sessão teórica, às 10 horas, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes e uma sessão prática, às 14 horas, junto ao Mercado Municipal, com uma demonstração do método científico de monitorização da ictiofauna, com recurso a pesca elétrica.

Tendo em conta a participação limitada em algumas atividades, os interessados podem efetuar a sua inscrição prévia através do formulário disponível em http://webinq.cm-torresnovas.pt/i/?chi=RU3C6X9X.

Para mais esclarecimentos, contactar a Divisão de Ambiente, Mercados e Feiras, através do e-mail ambiente@cm-torresnovas.pt.

