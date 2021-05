Professora Ortelinda Graça é a candidata da CDU à Presidência da Freguesia do Couço

Ortelinda Graça é a candidata da CDU à presidência da Junta de Freguesia do Couço, nas próximas eleições autárquicas.

Ortelinda Graça, 64 anos, licenciada em Educação e Formação de Adultos e Animação Comunitária, é professora de profissão.

Presidente da Junta de Freguesia do Couço desde 2013, é também membro do Conselho Geral da Anafre desde 2013, membro da Direção do Movimento Democrático das Mulheres (MDM), membro do Conselho Geral da URAP, membro da Comissão Alargada da CPCJ desde 2013, membro da Comissão de Freguesia e da Concelhia do PCP.

Foi membro do Executivo da Junta de Freguesia do Couço entre 1989 e 1997, Presidente da Assembleia de Freguesia do Couço entre 1997 e 2005, dirigente do SPGL entre 2001 e 2005, candidata à Assembleia da República em 2005, membro da Direção do Centro Materno Infantil e Cultural do Couço entre 1995 e 2011.

