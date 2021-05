Ateneu Cartaxense ganha medalhas de ouro e prata no Campeonato Nacional Tiro Com Arco

A Academia de Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense teve uma excelente participação na 3.ª prova do Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco, no dia 23 de maio, no Complexo Desportivo do Real Sport Clube, Queluz/Massamá.





A Academia de Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense teve uma prestação muito positiva, com uma estreia da mais recente arqueira, Elisabete Janeiro, no escalão Sénior Senhoras Barebow, que brilhantemente atingiu a final, conquistando a medalha de prata. por seu lado, o jovem arqueiro Manuel Lobo manteve a consistência de competividade demonstrada nas duas primeiras provas do Campeonato Nacional, no escalão individual de Cadetes Homens em arco recurvo olímpico, e subiu mais uma vez ao lugar máximo do pódio, conquistando assim a respectiva medalha de ouro.

No escalão de Séniores Homens Recurvo Olímpico a representação esteve a cargo do João Rodrigues, terminando a prova no 25° Lugar.

Em relação ao escalão de Séniores Homens Barebow, a Academia esteve representada pelos arqueiros; Luis Ferreira, que conquistou o 11.° lugar e o Ângelo Lobo que conquistou o 8.° lugar final.

A Academia obteve também o 4.° lugar final em Equipas Séniores Mistas Barebow com a dupla Elisabete Janeiro e Ângelo Lobo.

Resultados OPEN de Qualificação

Recurvo – Cadetes Homens

1.° Lugar – Manuel Lobo

Recurvo – Séniores Homens

25.° Lugar – João Rodrigues

Barebow – Séniores Senhoras

4.° Lugar – Elisabete Janeiro

Barebow – Séniores Homens

6.° Lugar – Ângelo Lobo

11.° Lugar – Luis Ferreira

CLASSIFICAÇÃO FINAL – FINAL ROUND (Eliminatórias)

Recurvo – Cadetes Homens

1.° Lugar – Manuel Lobo

Recurvo – Séniores Homens

25.° Lugar – João Rodrigues

Barebow – Séniores Senhoras

2.° Lugar – Elisabete Janeiro

Barebow – Séniores Homens

8.° Lugar – Ângelo Lobo

11.° Lugar – Luis Ferreira

Barebow Equipas Mistas

4.° Lugar – Elisabete Janeiro / Angelo Lobo

