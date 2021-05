Basquetebol voltou aos pavilhões do distrito de Santarém

Nos escalões femininos o Santarém Basket deslocou-se a Rio Maior e perante as equipas locais, a equipa Sub 14 A venceu as locais com o resultado de 27 x 109, enquanto que a equipa Sub 19 em jogo muito intenso e equilibrado perdeu com a equipa local por apenas um ponto de diferença com o resultado a fixar-se em 57 x 56.

Nos escalões masculinos, o Santarém Basket, equipa Sub 16, recebeu e perdeu com a formação do CD Torres Novas A, com o resultado de 40 x 77. Por sua vez, a Torres Novas deslocou-se a equipa Sub 18 do Basket Santarém cujo resultado se fixou em 61 x 43 para a equipa da casa, enquanto que a equipa Sub 14 masculinos venceu o Basket C Tomar no seu reduto com o resultado de 51 x 63.

Próximos jogos em Santarém – Nave/Pavilhão:

29 MAIO – Grande Torneio Sub 12 Fem/Masc – jogos das 09.30 às 13.30.

30 MAIO – LIGAS DE VERÃO:

SUB 14 FEM – SBC B X RIO MAIOR 09.30;

SUB 14 FEM – SBC A X ZONA ALTA 11.30;

SUB 14 MASC – SBC X CDTN-OAB 14.30;

SUB 19 FEM – SBC X ZONA ALTA 18.30.

Nos jogos fora de Santarém, a equipa SUB 16 masculinos desloca-se no dia 29 de maio para jogo com o Casal do Grilo às 16.30 no Pavilhão Municipal do Entroncamento, enquanto a equipa Sub 16 femininos desloca-se no mesmo dia para defrontar a Zona Alta às 18.30 no Palácio de Desportos de T. Novas.

