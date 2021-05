Fórum PME Global organizado pela AGEAS Seguros e Ordem dos Economistas em Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém foi uma das entidades convidadas para o 1.º Fórum PME Global, ciclo de conferências organizado pela Ageas Seguros e pela Ordem dos Economistas e que teve como tema o “Panorama atual sobre a produtividade nas empresas”. No painel de debate, o Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, defendeu uma maior articulação entre a oferta dos estabelecimentos de ensino e as necessidades das empresas.

A Ageas Seguros, juntamente com a Ordem dos Economistas, deu continuidade ao 2.º Ciclo de Conferências com a realização, no dia 20 de maio, do 1.º Fórum PME Global de 2021, que teve como objetivo dinamizar as atividades económicas regionais, com uma visão diferenciadora. Esta nova conferência, que teve como tema o “Panorama atual sobre a produtividade nas empresas”, foi realizada no Convento de S. Francisco, em Santarém, tendo o painel de debate contado com o contributo da NERSANT, representada pelo seu Presidente da Direção, Domingos Chambel.

Para a produtividade das empresas, Domingos Chambel entendeu ser necessária uma maior articulação entre a oferta de cursos dos estabelecimentos de ensino e as reais necessidades das empresas. “A falta de mão-de-obra qualificada é um entrave à produtividade empresarial. Neste sentido, é necessário criar um verdadeiro corredor verde entre ensino e empresas, no sentido de se adequar os cursos existentes na região às necessidades da economia”, referiu o Presidente da Direção da NERSANT, acrescentando que “esta maior articulação” foi já defendida pela associação junto do Governo, com a apresentação do PEDES 2021 – Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico e Social 2020-2030, preparado pela Direção da associação com o contributo dos agentes políticos, económicos e sociais da região, e onde a necessidade de requalificação da formação profissional assume lugar de destaque.

“É necessário criar ofertas de formação profissional de excelência que cubram as necessidades da economia do território”, reforçou ainda Domingos Chambel, acrescentando que, para o efeito, a NERSANT elegeu como parceiros o Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto Politécnico de Santarém. “A formação tem de voltar para dentro das empresas. Queremos abrir uma autoestrada verde entre a NERSANT, Politécnicos e conhecimento”. “Neste momento”, fez saber, “fazemos parte da Assembleia do IPSantarém para colaborarmos na atribuição de cursos de que as empresas precisam”, concluiu. O Presidente da Direção da NERSANT criticou ainda a verba alocada ao investimento privado – “apenas 20%” – no PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, que poderia servir para investimento em formação profissional de excelência.

Para além de Domingos Chambel, integraram o painel de o diretor geral de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros, Gustavo Barreto, o diretor executivo para parceiros e PME da Microsoft Portugal, Abel Aguiar, o diretor executivo da Adega Cooperativa do Cartaxo, Fausto Silva e o administrador da Olitrem S. A, Armando Ferreira. A mesa redonda foi moderada pelo comentador Camilo Lourenço.

Para além do painel de debate, a conferência contou com as intervenções do CEO da Ageas Seguros, José Gomes, que fez a abertura e encerramento do evento, de Paulo Carmona, membro da direção da Ordem dos Economistas, que falou sobre “Enquadramento, estratégia e competitividade da economia regional”, e de Alexandra Catalão, diretora de Marketing da Ageas Seguros, que abordou o tema “Prevenção e a gestão do risco como a chave da eficiência do negócio”.

