Medidas de Apoio apresentadas na Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação

O IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional apresentou na Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, a convite da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, diversas medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo. Incentivos à contratação, aos estágios e oferta formativa foram alguns dos assuntos analisados no webinar.

A NERSANT decidiu apresentar na Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, as medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo, tendo para o efeito organizado um webinar sobre o tema, que contou com a intervenção de Carlos Barata, do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional.

O Ativar.pt esteve no centro da apresentação do IEFP, que começou por apresentar o incentivo as medidas de apoio à contratação e emprego deste programa e que se baseia em apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados.

No âmbito dos incentivos aos estágios, o programa oferece estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados. No âmbito das medidas e incentivos aos estágios, foram ainda apresentados os estágios de inserção, que promovem o desenvolvimento de atividades em contexto laboral por pessoas com deficiência e incapacidade de modo a aferir as condições para o exercício de uma atividade profissional, a desenvolver as suas competências pessoais e profissionais, complementando-as e aperfeiçoando-as, por forma a promover e a facilitar a sua inserção profissional e a potenciar o seu desempenho. Estes estágios, foi referido, têm a duração de 12 meses, não prorrogáveis.

Quanto à oferta formativa do IEFP, Carlos Barata deu a conhecer o Emprego Interior MAIS, Apoio financeiro atribuído pelo IEFP aos trabalhadores que celebrem contratos de trabalho por conta de outrem ou criem o seu próprio emprego ou empresa, cujo local de prestação de trabalho implique a sua mobilidade geográfica para território do interior, e o Apoio à Mobilidade Geográfica, apoios financeiros aos desempregados que celebrem contratos de trabalho ou criem o seu próprio emprego e cujo local de trabalho implique a sua mobilidade geográfica. Foram ainda apresentados no webinar um conjunto de instrumentos de apoio ao empreendedorismo em várias facetas.

O ciclo de workshops no âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação continua a ser dinamizado, com interessantes temas para o público-alvo do certame. A calendarização e inscrição – gratuita – é possível através do portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação decorre até ao final do mês de maio, com a participação de 105 expositores e 707 produtos e serviços na montra. O certame pode ser visitado em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao.

