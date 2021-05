Município de Tomar lança novo livro sobre a comunidade judaica e reforça valor da tolerância

O livro “Tomar – A comunidade judaica – Entre as teias do judaísmo e do catolicismo”, de Maria José Ferro Tavares, foi lançado na passada sexta-feira, na Sinagoga desta cidade.

Editada pelo Município, com trabalho gráfico da empresa Glorybox, que foi responsável, nomeadamente, pela conceção do Núcleo Interpretativo daquele monumento, esta obra apresenta um trabalho de pesquisa aprofundado sobre a comunidade judaica da cidade, com especial incidência sobre os processos da Inquisição que são, por si só, uma importante fonte informativa.

Uma obra fundamental, como frisou a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que enfatizou o facto de, apesar das manchas históricas negativas, muito contextualizadas, Tomar ser um excelente exemplo de território onde coexistiram as três grandes religiões, e querer afirmar-se, hoje em dia, precisamente como uma cidade da tolerância e do ecumenismo, valorizando a sua universalidade.

Para a autora, historiadora e professora, que Paulo Monteiro, da Glorybox, classificou como a maior especialista portuguesa na História dos judeus e cristãos novos, este foi também um livro marcante e fundamental, mas ao mesmo tempo doloroso, pela temática violenta e, acima de tudo, pela perceção de como as denúncias da prática do judaísmo partiam muitas vezes do interior das próprias famílias dos acusados.

Com a edição deste livro, o Município prossegue uma política editorial consistente, que tem trazido a público, nos últimos anos, um conjunto de obras significativas com perspetivas originais sobre a imensa riqueza histórica e patrimonial do concelho. Obras que estão disponíveis para venda no posto de turismo ou para consulta na Biblioteca Municipal de Tomar.

