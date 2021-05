Município promove até setembro “Provar Portugal na Restauração de Santarém”

A iniciativa “Provar Portugal na Restauração de Santarém” regressa esta terça-feira e vai prolongar-se até setembro, com a participação de restaurantes representativos das diversas regiões do país, numa forma de assinalar os 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia.

Numa iniciativa da Câmara e da empresa municipal Viver Santarém, o evento, que decorre até 20 de setembro, arranca na terça-feira com o Blackfrog a receber o ÉleBê, do Porto, estando agendada para 22 de junho a receção do restaurante Tentações da Montanha, de Boticas, no Oh! Vargas e, para 06 de julho, o encontro no Varanda do Parque (CNEMA) com o Temudus, de Coimbra.

Para o presidente do Conselho de Administração da Viver Santarém, João Leite, “o evento irá ter um importante impacto na economia local, contribuindo para a valorização e afirmação do concelho de Santarém no contexto nacional”, afirma uma nota do município.

