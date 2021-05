Nersant e F.Rego protocolam com Ageas Seguros solução para o cumprimento das normas de Segurança e Saúde no Trabalho nas empresas associadas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, a F.Rego e a Ageas Seguros assinaram um protocolo de colaboração para a promoção do PAR – Prevenção e Análise de Risco, serviço diferenciador desta última companhia de seguros que pretende promoção do cumprimento das normas de Segurança e Saúde no Trabalho nas empresas.

Com a assinatura deste acordo de parceria, a NERSANT vai agora, desta forma, divulgar aos seus associados o PAR – Prevenção e Análise de Risco, solução que tem como objetivo avaliar a conformidade das empresas no que diz respeito ao cumprimento das normas de Segurança e Saúde no Trabalho, elaborando relatórios com as medidas de prevenção e recomendações para reduzir riscos inerentes à atividade das empresas.

Acessível apenas a associados NERSANT, a comercialização das soluções de seguros que possam advir desta parceria, pode ser feita pela Rede Comercial da Ageas Seguros, ou por outra entidade que trabalhe com a Ageas Seguros, bem como pela rede comercial do Corretor F. Rego, através da NERSANT Seguros. No âmbito da parceria agora assinada, a Ageas Seguros propõe-se efetuar 10 visitas até final do ano a título gratuito para os associados da NERSANT.

O protocolo de parceria vigora até ao final de 2021, renovável sucessivamente por períodos de 1 ano. O documento foi assinado na tarde do dia 20 de maio, no Convento de S. Francisco, em Santarém, por Domingos Chambel, Presidente da Direção da NERSANT, Pedro Rego, administrador da F. Rego e José António Soares Augusto Gomes e Gustavo Nuno Fernandes Coelho Fagundes Barreto, em representação da Ageas Seguros.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...