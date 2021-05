Rally de Lisboa conta com regresso ao mítico troço de Montejunto (vídeo)

O Clube de Promoção de Karting e Automobilismo – CPKA está já a ultimar os detalhes para a realização do Rally de Lisboa uma prova que se disputa na área metropolitana de Lisboa nos dias 26 e 27 de junho.

Este Rally de Lisboa vai contar com o regresso à mítica classificativa do Montejunto. O Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, José Bernardo Nunes, fez questão de sublinhar a importância do troço do Montejunto no historial dos ralis em Portugal: “tivemos sempre uma tradição de ralis na Serra do Montejunto desde há já vários anos. Neste momento, o Rally de Lisboa é um evento para retomar no pós-pandemia e temos esperança que traga divulgação à Serra de Montejunto e que possa proporcionar um bom espetáculo” revelou José Bernardo Nunes.

Devido à pandemia provocada pelo Covid-19 ainda existirão condicionantes no acesso ao evento, mas a organização quer reunir todas as condições para que este Rally seja uma festa do desporto motorizado e já com público a assistir: “a nossa intenção é que as pessoas tenham acesso ao evento porque será feito ao ar livre, a serra é muito grande e o troço tem alguma dimensão. Por todos estes motivos estamos convencidos que será possível assistir ao rali desde que sejam cumpridas todas as regras, quer sanitárias quer de segurança do rali, e sendo no verão teremos condições para ter um espetáculo digno desse nome”, revelou o edil do Cadaval, uma das localidades que vai receber em junho pela primeira vez o Rally de Lisboa.

