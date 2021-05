Slots: Uma história de entretenimento

As slot machines têm sido desde a sua origem um dos mais populares e divertidos jogos de azar, tanto em casinos físicos quanto online. Fáceis de jogar e reconhecidas pelas múltiplas possibilidades de ganho, estas máquinas têm sofrido inúmeras mudanças e melhorias ao longo do tempo.

Desde os primeiros modelos de três rolos inventados por Charles Auguste Fey em 1893, aos modernos desenhos de realidade virtual e áudio digital de hoje em dia, as slots têm sido por décadas sinônimo de diversão e popularidade.

Nos casinos online de hoje, o seu sucesso não é diferente, e ainda tem bónus e a possibilidade que muitos dão de jogar de forma gratuita. A chance de ganhar muito dinheiro é outro grande atrativo, algumas máquinas oferecem jackpots progressivos que podem chegar a somas milionárias.

Este tipo de máquinas usam um gerador de números aleatórios, uma tecnologia que garante que os giros sejam independentes um do outro. As antigas máquinas também usavam este sistema, mas era mecânico, enquanto hoje trata-se de um computador. É impossível, então, prever quais símbolos aparecerão nos carretéis. Não existe truque para vencer, mas sim algumas questões que poderão ser levadas em consideração na hora de escolher uma slot machine.

O que são a RTP e a volatilidade?

Se quiseres melhorar teus ganhos, não esqueças de considerar estes dois indicadores na hora de jogar: a RTP e a volatilidade. A primeira é a Taxa de Redistribuição (RTP), uma percentagem de reembolso que permite ganhar mais dinheiro, quanto maior RTP mais interessante a slot. Por exemplo, para um retorno teórico de 95%, se fizeres 100 apostas de €1 cada, podes esperar receber, em média, €95. Lembrando que este valor é apenas de referência, já que as slots são jogos aleatórios, por tanto o valor real poderá ser superior ou inferior ao indicado.

A volatilidade tem a ver com a frequência de pagamento e o risco envolvido em jogar esse determinado jogo. Aqueles jogos com volatilidade mais alta pagam mais, mas as possibilidades de ganho são menos frequentes, contrariamente às de menor volatilidade pagam menos, mas com maior regularidade.

De esta forma, a escolha entre uma alta e uma baixa volatilidade dependerá do dinheiro que o jogador destine à aposta e do seu interesse em jogar. Lembra-te, antes de começar a jogar define sempre o teu orçamento, e dá preferência às máquinas que oferecem maior oportunidade de bónus para aumentar as chances de ganhar, fica atento também à RTP.

Os casinos online portugueses contam com uma grande variedade de jogos, entre os quais as slots ganham preferência. Entre as mais populares encontram-se a Dead or Alive, a Football, e a Mega Moolah entre aqueles que procuram por jackpot progressivo.

Resulta quase impossível pensar a história de um casino sem suas famosas slots machines com suas diversas cores e temas, hoje cada vez mais desenvolvidos. Depois dessas dicas, é só escolher a tua e desfrutar das vantagens que as slots têm a oferecer, bom jogo!

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...