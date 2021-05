Concerto de Rumba & Flamenco encerra Mês da Cultura Tauromáquica em Azambuja (online)

Está a chegar ao fim, mais uma edição do “Mês da Cultura Tauromáquica”, em formato online. Esta iniciativa prolonga-se até 26 de maio e culminará, como tem sido tradição nos últimos anos, com a realização da Bicentenária Feira de Maio, entre os dias 27 e 31.

As atividades têm decorrido ao longo do mês de maio e encerram na quarta-feira, dia 26, com um Concerto de Rumba & Flamenco, denominado “Casta 2000”. A iniciativa é uma organização da União de Tertúlias de Azambuja e terá lugar pelas 21h30, em direto no Facebook da Feira de Maio de Azambuja.

Recorde-se que, continua patente a exposição “Taurus Murus”, que conta com 20 imagens em grande formato, relacionadas com as várias áreas da tauromaquia, espalhadas pelas ruas da vila, nos lugares mais emblemáticos. Junto de cada imagem, encontra-se um QRcode que permite obter mais informações e aceder ao catálogo da exposição.

À semelhança do ano anterior, a Câmara Municipal de Azambuja lançou, ainda, um desafio à população, intitulado #MAIOÀJANELA. O desafio consiste em decorar as janelas, varandas e montras com vários adereços, de forma a engalanar a vila e manter a tradição que se assinala anualmente no mês de maio. Todos os participantes deverão publicar uma fotografia no seu perfil de facebook ou enviar para o facebook da Feira de Maio de Azambuja e utilizar a hashtag #MAIOÀJANELA. Todas as participações serão partilhadas na página de Facebook da Feira de Maio de Azambuja.

