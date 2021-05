Constância lança Concurso Literário Alexandre O’Neill

Assinalando o Dia do Autor Português, o Município de Constância lançou no dia 22 de maio, a sétima edição do Concurso Literário Alexandre O’Neill.

Organizado através da Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill – BMAO, esta sétima edição é subordinada ao tema O’ Neill: Venturas na Vila, visando assim homenagear Alexandre O´Neill, patrono da Biblioteca Municipal, um grande nome da literatura em língua portuguesa.

O Concurso Literário Alexandre O’Neill, está aberto até 30 de setembro de 2021, visando promover e incentivar a criação literária, o gosto pela escrita e simultaneamente, fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade de utilizadores da BMAO, valorizando a poesia e o conto em língua portuguesa como forma de expressão literária são os principais objetivos do Concurso Literário Alexandre O’ Neill.

O Concurso Literário Alexandre O’Neill tem como destinatários os alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho de Constância, os alunos residentes no concelho de Constância que frequentam outros estabelecimentos de ensino e a comunidade adulta (idade igual ou superior a 18 anos).

Para informações ou esclarecimentos adicionais devem os interessados contactar a Biblioteca Municipal Alexandre O´Neill, através do telefone 249 739 367 ou do correio eletrónico biblioteca@cm-constancia.pt . As normas de participação no Concurso Literário Alexandre O’Neill estão disponíveis no Portal do Município de Constância (www.cm-constancia.pt) e no Portal da Rede de Bibliotecas do Concelho (http://bibliotecas.constancia.pt).

