Covid-19: Mais de meio milhão de vacinas administradas na última semana

Mais de meio milhão de vacinas contra a covid-19 foram administradas na última semana em Portugal, que tem 34% da população com a primeira dose tomada, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 3.526.688 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose e 1.654.55 já têm a vacinação completa, tendo sido administradas na última semana um total de 516.911 doses.

A vacinação do grupo etário das pessoas com mais de 80 anos sofreu uma ligeira alteração em relação à semana anterior, estando agora 96% (646.721 idosos) com a primeira toma já administrada e 90% (607.257) com as duas doses tomadas.

Já na faixa entre os 65 e 79 anos, 92% das pessoas desse grupo (1.471.719) já recebeu a primeira dose, percentagem que baixa para os 30% (473.148) no que se refere à vacinação completa.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 44% (941.130) já foram vacinados pela primeira vez e outros 13% (285.780) já receberam as duas doses de vacina contra a covid-19.

Por regiões, os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 1.756.275 doses, seguido de perto por Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 1.705.909 doses.

O Centro é a terceira região do país onde mais pessoas receberam a vacina (983.974), seguindo-se o Alentejo (292.725), o Algarve (199.146), a Madeira (132.162) e os Açores (107.122).

No que se refere à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na percentagem de pessoas que já receberam uma dose da vacina (41%), enquanto o Centro apresenta 40%.

A Madeira surge na terceira posição com 36% da população com uma dose tomada, seguindo-se o Norte com 34%, Lisboa e Vale do Tejo e os Açores com 32% e o Algarve com 31%.

Desde que se iniciou a vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 5.728.470 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas regiões autónomas 5.126.418 doses.

