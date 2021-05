Encontro “Educação Social e Ensino Superior” dinamizado pela Escola Superior de Educação

A 3.ª edição do Encontro “Educação Social e Ensino Superior”, com o tema Saúde mental, Bem-estar e Intervenção Comunitária”, vai realizar-se nos próximos dias 27 e 28 de maio, no âmbito da coordenação de Licenciatura de Educação Social da Escola Superior de Educação do IPSantarém e dos respetivos Estágios, e que integra a “XIV Expo Estágios – Fórum de Projetos e Formação Profissionalizante em Educação Social”.

Esta iniciativa tem como objetivos promover a reflexão, discussão e partilha sobre temáticas, desafios e experiências da Educação Social e do Ensino Superior nas suas diferentes vertentes, investigativa, formativa, interventiva. Em particular, pretende constituir um contributo para o reconhecimento do papel do Ensino Superior no desenvolvimento e afirmação do campo da Educação Social, mas também do(s) lugar(es) e vivências da Educação Social nas Instituições de Ensino Superior.

Face ao período pandémico, propõe-se ainda reunir olhares sobre a temática da saúde mental e do bem-estar, de anúncio de futuros incertos, de tecnologização da comunicação e das relações, ou de novas distâncias ou isolamentos; refletir sobre o modo como estes fenómenos relevam a importância da saúde mental nas novas realidades sociais e educativas, desafiando o Ensino Superior, a formação ou a prática dos educadores sociais; conhecer e discutir perspetivas sobre o modo como os perfis e contextos de formação e atuação preparam para uma reflexão e intervenção promotora do desenvolvimento da saúde mental e do bem-estar pessoal e social.

A abertura desta 3.ª edição do Encontro “Educação Social e Ensino Superior “conta com a intervenção do Presidente do Politécnico de Santarém, Prof. João Moutão; da Diretora da Escola Superior de Educação do IPSantarém, Susana Colaço; da Coordenadora da Licenciatura de Educação Social, Leonor Teixeira; e da Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e dos Estágios, Luísa Delgado. O programa estende-se ao longo de dois dias integrando vozes e experiências dos territórios da investigação, da intervenção e da formação. No primeiro dia, os dois painéis – “Saúde mental, bem-estar e intervenção comunitária: (in)visibilidades, respostas e prioridades” e “Fragilidades e oportunidades no apoio à saúde mental no Ensino Superior” – reúnem especialistas, instituições e parceiros. Ainda no dia 27 terá início a mostra de projetos da XIV Expo Estágios, com a participação dos estudantes finalistas, mas também de profissionais do terreno e da formação, prolongando-se este programa durante a manhã do dia 28 de maio onde se dará a conhecer o trabalho realizado pelos estagiários, finalistas, da Licenciatura em Educação Social da Escola Superior de Educação do IPSantarém. Esta mostra visa proporcionar espaços de partilha de projetos, metodologias e práticas de intervenção socioeducativa, sendo que esta exposição é protagonizada pelos próprios estudantes, em formato pitch. A tarde do dia 28 será dedicada a um painel de protagonistas que irão debater temáticas relacionadas com o bem-estar destes profissionais. A este painel segue-se a oportunidade de partilhar a experiência de um projeto e de conhecer alguns resultados de um levantamento desenvolvido ao longo do Encontro sobre a temática da saúde mental.

O fecho deste 3º Encontro “Educação Social e Ensino Superior” terá a intervenção de Francisco Silva, Subdiretor da Escola Superior de Educação e da Coordenação da Licenciatura de Educação Social e dos Estágios, nas pessoas de Leonor Teixeira e Lia Pappamikail.

A iniciativa está aberta à comunidade, destinando-se aos estudantes de Educação Social, aos profissionais da área e às instituições da área Social e da Intervenção Socioeducativa, às entidades cooperantes, assim como a futuros estudantes que queiram conhecer esta área de formação na ESES. O evento decorre em formato online, com inscrição gratuita, mas obrigatória.

