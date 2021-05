Encontro Internacional de Negócios de 14 a 18 de junho – Esperados mais de 100 importadores de 50 mercados internacionais no NERSANT Business 2021

Dentro de três semanas, são esperados mais de 100 importadores de 50 mercados internacionais no NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo que vão estar disponíveis para fazer negócios com empresas da região. É esta a expetativa da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, que promove a edição online do evento de networking internacional entre 14 e 18 de junho.

Esta será a 10.ª edição do encontro de negócios – a segunda em modo totalmente virtual – e que vai permitir aos empresários nacionais participantes, efetuar reuniões por videoconferência com empresários de todo o mundo. Os importadores participantes – são esperados mais de 100 compradores internacionais de mercados externos de todo o mundo – estarão disponíveis com um perfil comercial numa plataforma de matchmaking que correlaciona os interesses nacionais e estrangeiros e propõe uma agenda de reuniões, que pode ser completada pelos intervenientes através da consulta aos perfis dos importantes e envio de pedidos de reunião. A plataforma funciona, desta forma, como uma rede social de negócios, sendo que as empresas nacionais apenas visualizam as empresas estrangeiras, e vice-versa, podendo, sempre que necessário, efetuar, aceitar ou recusar pedidos de reunião de negócio.

A realização de reuniões por videoconferência é uma das mais promissoras tendências atuais, criadas pela crise pandémica que impossibilitou e continua a limitar, a realização de viagens de negócios. A nova realidade veio permitir às empresas explorar as potencialidades desta ferramenta, tida como essencial nos primeiros contactos com os mercados internacionais.

O sucesso desta nova funcionalidade é comprovada com os resultados obtidos na edição do ano passado do NERSANT Business, que se realizou em formato totalmente virtual. O evento contou com a participação de 94 importadores de 46 países, tendo sido realizadas 1.115 reuniões de negócios entre empresas portuguesas e estrangeiras e concretizadas inúmeras oportunidades de negócios.

Neste momento, estão já inscritas na plataforma do NERSANT Business 2021, 72 importadores de 41 países de países como a Alemanha, Botswana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Catar, China (Hong Kong), Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Equador, Estados Unidos da América, França, Gana, Hungria, Irlanda, Macedónia do Norte, México, Peru, Polónia, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Suécia, Tunísia, Uruguai e Vietname, entre outros. Tendo em conta o número de pedidos de participação, a expetativa da NERSANT é ultrapassar os 100 importadores e os 50 mercados internacionais do evento.

As empresas nacionais interessadas em dar a conhecer os seus produtos ou serviços junto dos mercados externos ainda podem inscrever-se no evento, devendo para o efeito contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500. A plataforma do evento está disponível em https://business2021.nersant.pt/. A NERSANT espera ainda, caso a evolução da pandemia o permita, voltar a organizar o evento em modo presencial no segundo semestre deste ano.

De referir que o NERSANT Business 2021 é uma atividade realizada ao abrigo do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões será coordenado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação do agendamento das reuniões virtuais.

