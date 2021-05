Escola Superior Agrária organiza conferência internacional Agri-Food Ecosystem 2021

O Instituto Politécnico de Santarém organiza a Conferência Internacional “Agri-Food Ecosystem 2021” no Auditório da Escola Superior Agrária, nos dias 26 e 27 de maio. A conferência decorre em formato misto (online e presencial) e visa promover a Estratégia de Investigação e Inovação Europeia com o intuito de alavancar a transição ecológica sustentável dos sistemas agroalimentares.

Nesta conferência serão divulgadas práticas, iniciativas e políticas no domínio da investigação e inovação, debatido o desenvolvimento de parcerias institucionais e a cooperação empresarial, o acesso à inovação e a novas oportunidades de negócio, no âmbito das Estratégias Farm to Fork e Biodiversidade 2030.

A abertura do evento contará com as intervenções do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Prof. João Moutão, da Subdiretora da Escola Superior Agrária, Prof.ª Margarida Oliveira, do Presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, do Presidente do INIAV, Nuno Canada e da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. O programa estende-se ao longo de dois dias, com várias intervenções de docentes e investigadores do IPSantarém assim como de convidados externos e pode ser consultado através do link https://www.ipsantarem.pt/pt/agri-food-ecosystem-2021/

Este evento internacional conta ainda com momentos musicais da TAESAS – Tuna académica da ESAS e do grupo SOLO ASÍ-ESAS da Escola Superior Agrária do IPSantarém.

