Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação analisou o novo perfil de consumidores na era pós-Covid

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém realizou no dia 19 de maio o segundo webinar no âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, dedicado ao tema “Mudança no comportamento do consumidor e manutenção do relacionamento”. No seminário online, a associação deu a conhecer o novo perfil de consumidor na era pós-Covid, bem como estratégias de fidelização destes novos clientes-tipo.

A pandemia do Covid-19 originou uma recessão económica global, e apressou o ritmo de mudanças comportamentais relacionadas com o modo como as pessoas – pensam, trabalham, comem, comunicam, se divertem, aprendem e compram bens de consumo – ou seja, criou novos comportamentos do consumidor a que as empresas tiveram, obrigatoriamente e em prol da sua sobrevivência, de se adaptar.

Foi neste sentido que a NERSANT decidiu realizar na Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, um webinar sobre a mudança nos comportamentos do consumidor, bem como das estratégias de fidelização do mesmo. António Campos, Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, referiu que “esta sessão teve como objetivo levantar algumas questões relacionadas com o novo perfil de consumidor, refletir sobre elas, levando ao reposicionamento dos negócios. As empresas devem tirar partido desta nova realidade”, concluiu ainda.

O novo perfil de consumidor foi dado a conhecer pela NERSANT logo de seguida, sendo definido como “figital” – repartindo-se entre os mundos físico e virtual – e “omnicanal” – usando os dois canais ao mesmo tempo. O novo consumidor é ainda mais consciente e exigente, planeia mais as compras, espera transparência e conveniência, pede atendimento mais personalizado e tem preocupações de sustentabilidade. Têm, assim, preferência por produtos ou serviços “verdes”, com preços mais baixos, que priorizem a segurança e higiene, que favoreçam o ar livre e o bem-estar psicológico, e ainda que lhes permitam poupar tempo (acessíveis à distância, 24 horas por dia, por exemplo).

A sessão deu ainda algumas dicas para que os negócios se possam diferenciar da concorrência e possam fidelizar este novo tipo de cliente, que se irá manter além da crise pandémica.

O ciclo de workshops no âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação continua a ser dinamizado, com interessantes temas para o público-alvo do certame. A calendarização e inscrição – gratuita – é possível através do portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação decorre até ao final do mês de maio, com a participação de 105 expositores e 707 produtos e serviços na montra. O certame pode ser visitado em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao.

