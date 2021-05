Vitória Clube de Santarém vence CD Os Patos em seniores, num ano marcado pela forte aposta na juventude

Em 2020/21, o futsal do Vitória Clube de Santarém tem batido todos os recordes de… juventude.



No passado sábado, quando, com apenas 16 anos, o talentoso esquerdino vitoriano João Coelho balançava as redes no Pavilhão de Pinheiro e Cabiçalva, diante do Cercal, sabia que, em dia de aniversário, estava a oferecer a si próprio uma prenda muito especial: o passaporte para a eternidade do 2.º maior clube de Portugal em número de atletas de futsal e, certamente, do distrito de Santarém, ao se tornar o mais jovem de sempre da modalidade a marcar um golo no escalão sénior masculino.

Escassas duas semanas depois de o também sub-17 Zé Miguel, aos 16 anos, ter logrado bater o mesmo recorde, a façanha foi agora destronada por aquele que é mais conhecido no mundo futsalístico por JP e que ainda vive o seu primeiro ano no escalão de juvenis, assumindo-se já simultaneamente como peça preponderante na jovem, mas muito ambiciosa, equipa sénior do Vitória, que visa alcançar altos voos no curto prazo com base nos produtos que vêm despontando do trabalho de formação realizado na última década.

Com algum atraso chegaria, no dia seguinte, o golo de outro juvenil, Rodrigo Ramos, que, com o tento apontado diante do Clube Desportivo Os Patos, conseguiu o segundo melhor registo de sempre do emblema azul e branco, aos 16 anos e 156 dias de vida.

Números que, de resto, vêm agitando o mundo do futsal distrital, atónito com a coragem e a ousadia destes jovens que, dividindo as suas preocupações com os testes de Filosofia ou Geografia do 11.º ano, chegam à última jornada do Campeonato Distrital ainda na luta pelo apuramento para os play-offs de acesso ao Nacional em 2021/22!

Seniores vencem CD Os Patos



Em termos competitivos, o golo de JP acabaria, porém, por não se traduzir em pontos, com a equipa B do emblema vitoriano a escorregar no peculiar e complicado reduto do Cercal, por 3-7, resultado que, apesar de tudo, não retira o conjunto orientado por Paulo Antunes do 2.º lugar da sua série.

Já no domingo, o jovem tornaria a entrar em campo para ajudar a equipa A do clube a rubricar uma exibição de gala e infligir uma derrota por 5-3 ao histórico Clube Desportivo Os Patos, emblema do Rossio ao Sul do Tejo com larga tradição no futsal do distrito. Um triunfo que se repete pelo segundo ano consecutivo e que, desta feita, contou com a participação de 10 atletas oriundos dos escalões de formação do clube, casos dos autores dos golos: Luís Menino, com um hat-trick, João Peitaço e o atrás citado juvenil Rodrigo Ramos.

Iniciados regressaram a casa no Nacional

Depois da estreia na Luz, na semana anterior, chegou a vez de a equipa de Sub-15 (Iniciados) do Vitória Clube de Santarém matar saudades de casa, fazendo a sua primeira aparição oficial na Nave Municipal após 1 ano e 2 meses de forçoso interregno.

Em encontro a contar para a 2.ª jornada do Torneio Nacional da categoria, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, os comandados de Ivo Costa receberam o CRP Ribafria (AF Leiria) e somaram o primeiro ponto na prova, fruto de um empate a três bolas.

Cristiano Bernardino, por duas vezes, e o reforço Diogo Canha apontaram os golos azuis e brancos, com o triunfo a esbarrar no poste a escassos 5 segundos do apito final, naquele que foi o maior exemplo de uma tarde de muito infortúnio no momento da finalização.

Esta será a equipa que participará no Campeonato Nacional Sub-15 em 2021/22, pelo que, durante as próximas semanas, até final da presente temporada, o Vitória Clube de Santarém está disponível para receber e avaliar todos os atletas nascidos em 2007 e 2008 que pretendam exibir as suas capacidades e tentar agarrar um lugar num plantel que quer continuar a escrever história no futsal do distrito de Santarém.

Para horários e mais informações, os interessados poderão contactar por mensagem privada ou através de 926 633 938 e vitoriacs@gmail.com.

Melhor aluno/atleta Sub-17 do distrito é do Vitória



É sempre um dos títulos que, todos os anos, o Vitória Clube de Santarém mais ambiciona para abrilhantar o seu palmarés: o atleta de futsal vitoriano Guilherme Rosa, de 17 anos, é o novo vencedor do prémio “Melhor Aluno/Atleta 2020” de entre todo o universo de jogadores do escalão de JUVENIS filiados na Associação de Futebol de Santarém e que frequentam escolas do distrito.

Depois de Rodrigo Santos (2018) e Lourenço Paulos (2019), o emblema vitoriano reforça, pelo terceiro ano consecutivo, a sua habitual presença neste honroso quadro, sendo este um justo prémio para um jovem que, desde a sua chegada ao clube, em 2016 (como infantil), vem demonstrando um comportamento e um desempenho irrepreensível em todas as áreas, dentro e fora da quadra. Apesar de todas as contrariedades que atualmente envolvem o desporto de formação, este acaba, portanto, por estar a ser um ano de sonho para o nosso “Beethoven da Isenta”, que, inclusivamente, já alinhou (e marcou) pela equipa sénior do clube!

A entrega do prémio terá lugar, em data a divulgar oportunamente, no restaurante McDonald’s de Santarém, parceiro do Vitória Clube de Santarém e um dos promotores desta iniciativa, a par da AF Santarém.

Footgolf vence etapa em femininos e veteranos



Já no footgolf, num fim de semana algo sombrio em termos coletivos comparativamente às prestações anteriores no Circuito Nacional 2021, o Vitória Clube de Santarém teve, ainda assim, vários motivos para sorrir no Algarve, após duas duras etapas consecutivas no campo de Vale da Pinta, no Pestana Golf & Resort (Carvoeiro).

No domingo, depois de um dia anterior cinzento ao nível global, a armada vitoriana esteve uns furos acima em termos exibicionais, tendo mesmo conseguido dois excelentes registos individuais: Sandra Gonçalves e Rúben Vitorino, em femininos e veteranos, respetivamente, foram os grandes vencedores da etapa nas suas categorias!

No caso da vitoriana, já havia ameaçado o feito na véspera, tendo conseguido o segundo lugar, enquanto a colega de equipa Filomena Alcobaça, líder da geral, logrou subir ao terceiro degrau do pódio em ambas as etapas.

No que diz respeito à classificação geral individual, André Bento (no sábado) foi o melhor vitoriano, obtendo a 4.ª posição, enquanto no domingo o melhor registo coube a Rúben Vitorino, com o 6.º posto.

Participaram ainda nesta dupla operação os atletas César Piedade, Marcial Albuquerque, Vítor Duarte, Vasco Jorge, Nelson Pires, Artur Fernandes, Renato Pinto e Jorge Cunha.

O Vitória aguarda agora a atualização dos vários rankings, sendo que, para efeitos de classificação final, não são contemplados os pontos das duas piores etapas efetuadas, pelo que a luta pelo título nacional continua bem viva para os azuis e brancos.

Hora, portanto, de treinar afincadamente para, no próximo dia 5 de Junho, em Amarante, a armada vitoriana regressar com energias retemperadas e exibir a sua melhor face naquela que será a 7.ª etapa da maior prova de footgolf nacional.

