Companhia das Lezírias lança Tinto Biológico

A Companhia das Lezírias lançou ontem, dia 25 de maio, o seu primeiro vinho Bio: O Tyto alba Vinhas Protegidas Tinto Biológico.

O lançamento, que teve lugar na Herdade de Catapereiro, em Samora Correia, permitiu dar a conhecer as características deste novo vinho, bem como algumas sugestões de harmonização e contou com as intervenções do presidente da Companhia das Lezírias, António Sousa, do Enólogo da Companhia das Lezírias, David Ferreira e do sommelier, André Figuinha.

Com o lançamento do Tyto alba Biológico a Companhia das Lezírias dá mais um passo no reforço da sua aposta na sustentabilidade e lança o seu primeiro produto alinhado com o compromisso ABC 2030: + Ambiente, + Biodiversidade e – CO2.

Trata-se de um vinho proveniente de uma vinha de 2 hectares, plantada em 2015, e foi produzido de modo ainda menos interventivo, recorrendo a técnicas de muito baixo impacto ambiental na vinha e na adega, com foco na sustentabilidade e preservação dos recursos naturais. A ambição da Companhia das Lezírias com esta vinha é produzir com a menor intervenção possível um vinho tinto Biológico de alta qualidade na Região Tejo.

Para isso, fomentou-se uma produção com técnicas ancestrais e tradicionais, erradicando totalmente a aplicação de produtos agroquímicos de origem sintética e promovendo métodos de controlo de pragas e infestantes, através de meios mecanizados e naturais.

O objetivo ao nível da qualidade é oferecer um produto com zero resíduos, de grande tipicidade, intrinsecamente ligado a uma alimentação saudável, mais particularmente a alimentação de tipo mediterrânica.

É o primeiro vinho do Tejo Biológico Monocasta Alicante Bouschet e de Single Vineyard.

Tem uma graduação de 14% e nas provas organolépticas apresenta um aspeto visual límpido, de cor granada profunda. No aspeto olfativo, destaque para o aroma profundo e franco, com notas de frutos negro, vegetal seco, grafite e especiarias – e ainda notas ligeiras de tostados da barrica onde estagiou. No aspeto gustativo, estamos perante um vinho envolvente e elegante, com acidez bem presente e um final cheio e muito persistente.

Desta primeira edição do vinho Tyto alba Tinto Biológico foram produzidas 15.000 garrafas.

Paralelamente, o Tyto Alba Tinto Biológico traz uma nova roupagem, que lhe permite reduzir bastante a sua pegada ecológica. Destacam-se a garrafa, com cerca de menos 30% de peso, as cápsulas e rótulos com opções mais ecológicas, e até nas embalagens exteriores houve uma aposta em materiais mais biodegradáveis e com menos impacto ambiental.

O vinho pode ser comprado nas lojas da Companhia das Lezírias e nas superfícies comerciais e garrafeiras. O preço de referência para a aquisição da garrafa de 0,75l nas lojas da Companhia das Lezírias é de 9,90€.

