Médico André Gomes é o candidato da CDU à Câmara de Santarém

André Gomes é o candidato da Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) à Presidência da Câmara Municipal de Santarém, anunciou hoje a CDU de Santarém.



Médico de Saúde Pública de 30 anos, exerce funções na Unidade de Saúde Pública Lezíria, sediada em Santarém. Apresenta um importante currículo de participação associativa, cívica e política.

Estuda canto lírico no Conservatório de Música de Santarém, onde, nos últimos 15 anos, estudou também piano, composição e canto coral. É co-fundador do Coro Voar das Artes, um dos mais prestigiados da cidade de Santarém.

Desde 2014 que integra equipas de formação de futebol no distrito.

É dirigente da Sociedade Recreativa Operária de Santarém desde 2019. É dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

Militante do Partido Comunista Português desde 2015, membro da Comissão Concelhia de Santarém do PCP e da Direcção da Organização Regional de Santarém do PCP.

No mandato autárquico 2017-2021 foi eleito na Assembleia Municipal de Santarém, Assembleia de Freguesia do Vale de Santarém e Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Foi candidato da CDU pelo círculo eleitoral de Santarém às eleições legislativas de 2019.

Na nota de imprensa, a CDU salienta que “André Gomes incorpora os ideais das candidaturas da CDU, assentes no trabalho, honestidade e competência e na confiança num futuro de esperança de que não podemos desistir”.

A CDU pretende continuar a “afirmar-se como uma grande força política nacional no poder local, indissociavelmente ligada à construção do Poder Local Democrático e à participação colectiva.

“Esta candidatura é uma afirmação da vontade de intervir a favor do desenvolvimento e do bem-estar no concelho de Santarém. Uma candidatura que lançará um desafio a todos os que vivem e trabalham no concelho”, refere a CDU.

O executivo municipal escalabitano é liderado por Ricardo Gonçalves (PSD), que se vai recandidatar a um terceiro mandato autárquico, tendo o PS apresentado já a candidatura do atual deputado Manuel Afonso. O BE anunciou a candidatura da deputada e professora Fabíola Cardoso e o Chega do médico veterinário Pedro Frazão.

O PSD obteve 43,2% dos votos nas eleições autárquicas de 2017, elegendo cinco dos nove elementos do executivo municipal, ocupando o PS (34,1%) os restantes lugares.

A CDU teve 7,6% dos votos, o CDS 5,4% e o BE 4,1%, num concelho que em 2017 tinha 51.718 eleitores inscritos.

Segundo a lei, as autárquicas decorrem entre setembro e outubro, não tendo ainda sido marcada uma data.

