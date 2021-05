Semana da Ascensão 2021 foi um sucesso

A Semana da Ascensão reinventou-se, tendo o Município da Chamusca elegido o formato misto (formato presencial e formato digital), para a realização da festa maior do concelho. Durante os 9 dias de festa, foi possível a realização de concertos no Cineteatro da Chamusca, com a lotação limitada a 130 lugares e foi assegurada a sua transmissão nas plataformas de streaming do Município.

De 08 a 16 de maio de 2021, o Cineteatro da Chamusca foi o palco da Semana da Ascensão 2021, a semana mais ansiada por todos os chamusquenses e também o ponto alto das festividades e da afirmação da identidade do concelho.

Conforme referiu o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, “havendo a possibilidade de as salas de espetáculos poderem receber público, condicionado a um número de lugares limitado, não queríamos deixar de comemorar aquela que é a nossa semana maior”.

Durante os 9 dias de festa, o Cineteatro da Chamusca reabriu as suas portas, onde se fizeram ouvir as vozes de João Chora, Joaquim Lourenço, Rui Tanoeiro, Marisa Ferreira, Luís Trigacheiro (vencedor do concurso televisivo “The Voice Portugal”), Padre José Luís Borga, Manuel João Ferreira e José Cid. O cartaz musical contou ainda com a realização de uma Tertúlia Fadista, que reuniu vários convidados do panorama musical nacional.

A realização dos espetáculos cumpriu todas as normas da DGS, tendo sido limitada a presença de 130 pessoas por concerto e sendo obrigatório o uso de máscara durante toda a permanência no Cineteatro. De igual modo, todos os espetáculos musicais cumpriram com a hora limite (22H30).

Para que ninguém ficasse de fora da festa, o Município da Chamusca assegurou a transmissão em direto dos concertos, nas suas redes sociais, nomeadamente Facebook e Youtube. Também as rádios parceiras do evento, RCA Ribatejo e Rádio Bonfim, transmitiram os espetáculos musicais em direto.

As estatísticas finais disponíveis na página oficial do Facebook do Município revelam que, entre os dias 08 e 16 de maio, registamos mais de 147 mil visualizações dos vídeos publicados e mais de 72 mil interações com esses vídeos (comentários, gostos e partilhas). Merece especial destaque o dia 13 de maio de 2021, Quinta-Feira de Ascensão, que alcançou um total de 57 530 pessoas, através dos conteúdos publicados.

Ao longo dos 9 dias de festa, foram visualizados mais de 189 mil minutos de conteúdos, entre eles concertos e entrevistas em direto, workshops temáticos e muitas horas de imagens e de memórias de edições anteriores da Semana da Ascensão.

No que diz respeito ao formato presencial, a Semana da Ascensão ficou marcada pela inauguração da estátua “O Toiro”, da autoria de Rui Fernandes. A cerimónia teve lugar no dia 13 de maio, Quinta-Feira de Ascensão, feriado municipal, Junto à Centenária Praça de Toiros da Chamusca.

Na inauguração estiveram o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, a vice-presidente, Cláudia Moreira, o vereador em Permanência, Rui Ferreira, o provedor da Santa Casa da Misericórdia, Nuno Castelão, o presidente da Câmara Municipal da Golegã, José Veiga Maltez, o autor da obra, Rui Fernandes e ainda vários convidados de associações de cariz tauromáquico do concelho da Chamusca, assim como representantes dos dois grupos de forcados: os Forcados Amadores da Chamusca e o Aposento da Chamusca.

Na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, salientou “esta peça é muito mais que um toiro. Esta escultura é uma alusão à expressão da nossa História, da nossa tradição e das nossas vivências, e é uma representação das origens do nosso concelho”.

O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, reforçou ainda que a escultura pretende enaltecer a figura do Toiro Bravo, símbolo característico da charneca e da lezíria, onde a sua criação possui um impacto económico e social significativo na comunidade, na manutenção de postos de trabalho e forte impulsionadora na área do turismo.

A História da Chamusca possui profundas ligações à criação do toiro bravo e como tal, na estrutura envolvente à escultura, estão inscritos os ferros das ganadarias do concelho, as que ainda estão ativas e as que já desapareceram.

As comemorações da Semana da Ascensão contaram ainda com celebrações de cariz religioso, nomeadamente a Missa Campal e a Benção dos Dons da Terra e dos Animais, ambas de significado marcante para os chamusquenses. O programa da Ascensão integrou a realização de duas corridas de toiros, a primeira no dia 13 de maio, feriado municipal em Quinta Feira de Ascensão, e a segunda corrida, no dia 16 de maio, domingo, último dia das festividades.

No ano de 2020, no âmbito do cancelamento do evento no seu formato habitual e presencial, devido às limitações impostas pela pandemia Covid-19, recorde-se que o Município da Chamusca transformou a Semana da Ascensão, numa celebração virtual, tendo sido a “Ascensão 2020 – Edição Fique em Casa” uma iniciativa pioneira a nível nacional.

