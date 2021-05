3.ª Semana Cultural – Espetáculos de música, dança, teatro e cinema animam Agrupamento de Escolas Templários

Sob o tema “Imaginação e Criatividade” o Agrupamento de Escolas Templários realiza nos dias 2 e 4 de junho a

3.ª Semana Cultural , atividade no âmbito do Projeto Cultural de Escola. Nestes dois di,as todos os alunos, da pré-escola aos adultos do Agrupamento, vão fruir de espetáculos de música, dança, teatro e cinema, para além de outras atividades que a comunidade educativa e entidades externas irão dinamizar na escola.

Nesta Semana Cultural, realçamos o trabalho dos 200 alunos voluntários que colaboram na organização das atividades na sua escola, e dos alunos intérpretes de teatro, música e dança do Agrupamento ligados às escolas do Conservatório de Artes Canto Firme de Tomar, Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais

e da Escola Secundária Jácome Ratton que vão estar em tournée por todas as escolas do Agrupamento a mostrar a sua arte. Nesta edição, as novidades vão para as parcerias com o Centro Cultural de Belém, Teatro São Luiz, Instituto Politécnico de Tomar, Zero em Comportamento, Cineclube de Tomar, Thomar Honoris, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Pense Indústria – ITIC, Tomar TV, Lucy Jackson, Marquesa de Ciranda e os núcleos dos alunos das engenharias de Aeroespacial, Mecânica e Física do Instituto Superior Técnico que, para além de nos trazerem a possibilidade de fruição de mais teatro e cinema, dinamizam workshops de programação, lançamento de rockets, televisão, construção de uma garra hidráulica e circo da física, entre outros.

Com estas atividades, o Agrupamento pretende desenvolver competências essenciais para o futuro, como a

imaginação, a criatividade e contribuir para a formação de cidadãos mais criativos e criticamente ativos numa sociedade em constante mudança.

Para falar sobre estes assuntos o Ciclo das Conversas Templárias (2 junho) vai ter dois encontros, o primeiro pelas 15h com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, o Plano Nacional das Artes e a Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém e o segundo às 16h30, organizado pela recém estrutura Marquesa de Ciranda.

Por último, destaca-se o trabalho inédito da Companhia de Teatro Templários, “A 500 anos Luz”, com texto e encenação de Maria Morais, artista residente do Agrupamento, em colaboração com Júlia Ceríaco, a partir de improvisações desenvolvidas pelos alunos (sessão aberta ao público em geral no dia 2 jun -17h15, sendo necessário fazer a reserva de bilhetes – Aqui ); a peça Woman, dirigida por Inês Cúrdia, professora de Teatro; pintura mural na Escola Básica Integrada Santa Iria com a curadoria de Lucy Jackson, artista plástica da região.

A concretização da 3.ª Semana só é possível com a colaboração de todos os alunos, docentes, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores, encarregados de educação, da Câmara Municipal de Tomar, das Juntas de Freguesia de Tomar, Paialvo, Asseiceira, S. Pedro, Serra e Junceira, Olalhas e Casais e Alviobeira.





