NERSANT esclareceu oportunidades e desafios de diversos mercados internacionais na era pós Covid-19 – Ribatejo Global reuniu 60 participantes em sessão online de apoio à exportação

Cerca de 60 participantes estiveram na sessão online sobre as oportunidades e desafios de diversos mercados internacionais na era pós Covid-19. Uma iniciativa da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém ao abrigo do projeto financiado Ribatejo Global, esclareceu as oportunidades de diferentes geografias, como a América Latina, Sudeste Asiático, Magrebe, África Ocidental e Brasil.

As trocas comerciais internacionais foram afetadas pela pandemia Covid-19, o que levou as empresas a reorganizar os seus métodos de prospeção de mercados, bem como os seus processos de exportação. Com o objetivo de dar a conhecer as novas oportunidades e desafios de diversos mercados internacionais, a NERSANT levou a efeito, no âmbito do projeto Ribatejo Global, uma sessão de esclarecimento online das oportunidades de negócio e desafios de diversos mercados internacionais, que contou com a presença virtual de 60 empresas.

Domingos Chambel, presidente da Direção da NERSANT, acolheu os participantes, tendo referido que “esta sessão de esclarecimento insere-se num programa mais vasto chamado Ribatejo Global, onde nos propusemos a exponenciar as nossas riquezas e capacidades produtivas e a abertura de negócios a outros países e regiões”.

No âmbito do projeto financiado, o presidente da NERSANT salienta que “após esta situação pandémica, houve necessidade de reforçar os meios de trabalho e comunicação, com a realização de encontros online com diversos mercados”. “Se todos estavam receosos de como este novo tipo de comunicação iria funcionar, hoje podemos dizer que se descobriu este meio tão importante e tão vantajoso, não só para a realização de negócios, mas também para a promoção da nossa cultura e do nosso povo”, referiu ainda Domingos Chambel.

Para a realização da sessão de esclarecimentos, a NERSANT solicitou a presença de convidados que explicaram minuciosamente as oportunidades e os desafios dos mercados externos na era pós Covid-19. Sobre a América Latina, interveio Filipe Vasconcelos Romão, Presidente da Câmara de Comércio Portugal – Atlântico Sul, seguindo-se a apresentação das oportunidades do Sudeste Asiático, por Sérgio Pereira da Silva, Presidente da Câmara de Comércio Portugal-Vietname.

O mercado do Magrebe foi apresentado por José Maria Teixeira, Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal em Marrocos e o mercado da África Ocidental, teve como orador Gonçalo Terenas, Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Portugal-Senegal e África Ocidental. As oportunidades de negócio e desafios do mercado brasileiro foram enunciados por Faria de Oliveira, Secretário Geral da CJLP – Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa.

No final das apresentações, os 60 participantes puderam esclarecer as suas questões relativamente aos mercados, com cada um dos oradores a responder prontamente às questões.

NERSANT efetuou balanço do projeto Ribatejo Global

Na sessão, a NERSANT apresentou o Ribatejo Global, efetuando um balanço do projeto e dando conta das atividades realizadas ao abrigo do projeto. Roadshows presenciais (Toronto, Canadá e S. Paulo, Brasil, em 2019) e roadshows online (Emirados Árabes Unidos, em 2020 e França, Bélgica e Estados Unidos da América, em 2021), a atividade “EXPORT INTELLIGENCE – Ferramentas de apoio a uma internacionalização inteligente”, que disponibiliza informação útil sobre mercados externos e a criação de “Guias de apoio ao exportador” para os diversos mercados (Argélia, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, EUA, Panamá, Peru, República Dominicana, Taiwan, Ucrânia e Vietname) foram algumas das ações do Ribatejo Global, cujas ferramentas estão disponibilizadas no portal do projeto em http://www.ribatejoglobal.pt/.

Para além disso, foi realizada a atividade PROMO BUSINESS – Promoção e valorização internacional da oferta da Região, subdividiu-se na concretização de 25 missões inversas de 13 mercados (5 delas presenciais e 20 em formato online) e eventos de promoção internacional realizados na região (NERSANT Business 2018 e Ribatejo Investment Summit 2019).

De referir que esta sessão é uma ação no âmbito do projeto Ribatejo Global, projeto promovido pela NERSANT que visa promover a imagem e capacidades do Ribatejo junto de importadores e investidores, aumentando assim as exportações por via do reconhecimento da qualidade da oferta de produtos e serviços e da atração de investimento estrangeiro para a região. O projeto é financiado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

