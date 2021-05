Alpiarça acolhe exposição comemorativa do centenário do PCP

A Comissão Concelhia do PCP de Alpiarça apresentou a exposição comemorativa do centenário do Partido, numa iniciativa que contou com a presença de dezenas de membros do Partido e simpatizantes, entre os quais Diogo d’Ávila, membro do Comité Central do PCP.

Nesta iniciativa, foram realçados os 100 anos de vida e de luta do PCP, plasmados num conjunto de painéis que suportam a exposição. Luta que teve no concelho de Alpiarça um exemplo de determinação e coragem, nomeadamente durante o período de resistência ao fascismo.

“A persistência e regularidade com que as acções de luta ocorriam em Alpiarça, durante o Fascismo, valeram-lhe a ímpar distinção (entre as terras vizinhas) da criação, em 1965, de um posto da PIDE, que dependia diretamente do Comando do Entroncamento, até 1969, altura em que foi transferido para a cidade de Santarém,” referiu o responsável pela organização da exposição.

“Também nos dias de hoje o PCP se afirma como um Partido necessário, indispensável e insubstituível na defesa dos valores de Abril, na luta pelos direitos e a melhoria das condições de vida, no avanço para uma sociedade mais justa”, afirma Diogo d’Ávila.

As comemorações do centenário prosseguirão até 06 de Março de 2022, incorporando um vasto programa de iniciativas que terão lugar em vários pontos do distrito.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...