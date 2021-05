Azambuja celebra a Feira de Maio 2021 em formato digital

A Centenária Feira de Maio de Azambuja, uma das mais castiças Festas Ribatejanas, está de regresso e, uma vez mais em formato online, ainda devido à pandemia Covid-19 que continua a condicionar fortemente a realização de eventos de cariz popular e que promovem muito o convívio de proximidade entre as pessoas.

Assim, entre os dias 27 a 31 de maio de 2021, serão cinco dias recheados de conteúdos digitais dedicados à festa brava e a experiências vividas noutras edições, em que não vão faltar as atividades equestres e taurinas, mas também diversos momentos de conversa e debate, programas sobre os vinhos e a gastronomia local e muita animação.

Esta edição 2021 da feira será divulgada em dois canais, no site fmtv.eventolive.pt e na página de Facebook Feira de Maio de Azambuja. Haverá visitas virtuais a algumas tertúlias, colóquios sobre o toiro bravo e as figuras e profissões ligadas à festa, bem como os bastidores da feira, as tradições locais e os avieiros do Tejo. Haverá, também, muitas imagens para recordar largadas de toiros de edições anteriores. Na animação, irão desfilar no Palco das Tradições os ranchos folclóricos e as bandas filarmónicas do concelho, fadistas amadores e danças sevilhanas. Serão, ainda, recriados momentos de festa nalguns dos bairros mais castiços de Azambuja, procurando reviver, da forma possível, o verdadeiro espírito da Feira de Maio.

Recorde-se que, ao longo do mês de maio, o espaço público da vila de Azambuja tem recebido um pouco dessa atmosfera da feira com a exposição “Taurus Murus” e com o desafio #MAIOÀJANELA. A exposição apresenta telas de grande formato, em fachadas de edifícios, com diversas fotografias ligadas ao universo da tauromaquia, enquanto que o desafio ‘maio à janela’ consiste no convite à decoração de janelas, varandas e montras, com adereços ribatejanos, de forma a engalanar a vila de Azambuja.

De 27 a 31 de maio, em fmtv.eventolive.pt e no facebook Feira de Maio de Azambuja.

