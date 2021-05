Festa de jovens faz disparar número de infeções por covid-19 em Santarém – 21 novos casos e 270 em vigilância

Uma festa de aniversário de jovens deu origem a um surto de covid-19, com 21 novos casos confirmados de infeção registados nas últimas 24 horas, no concelho de Santarém. Até ao final do dia de quarta-feira havia apenas 5 casos positivos no concelho de Santarém, número que disparou nas últimas 24 horas, com a identificação dos primeiros casos de um surto de grande dimensão que tudo indica terá sido originado por uma festa de aniversário de jovens. Um problema que obrigou as autoridades de saúde a colocar sob vigilância ativa outras 270 pessoas.

No Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, foram suspensas as aulas de cinco turmas do 12.º ano e uma do 11.º, tendo os alunos sido enviados para casa e referenciados para realizar testes à Covid-19, sendo obrigados a cumprir um isolamento de 14 dias. Teme-se que também possam estar infetados os familiares e outras pessoas que tenham estado em contacto com aqueles jovens, pelo que é previsível que os número de casos ativos no concelho de Santarém possam continuar a aumentar nos próximos dias.

