Marco Jacinto é o candidato da CDU à Câmara de Ourém, Sérgio Ribeiro concorre à Assembleia Municipal

Marco Jacinto é o candidato cabeça de lista da CDU à Câmara municipal de Ourém, enquanto Sérgio Ribeiro é o primeiro candidato à Assembleia Municipal de Ourém.

Marco Aurélio Fonseca Jacinto, 45 anos, militante do PCP, diplomado em Análises Clínicas e Saúde Pública (ESTS Coimbra-1997) e em Biologia (FCUL Lisboa-2004), delegado sindical e dirigente do Sindicato dos trabalhadores em funções públicas e sociais do sul e regiões autónomas, é também fundador e membro da Sociedade Portuguesa de Botânica.

Sérgio José Ferreira Ribeiro é membro do PCP desde 1959 e do seu Comité Central em 2000-12. Teve uma larga actividade de resistente contra o fascismo e a guerra colonial, preso político, saiu em 27 de Abril de 1974 da prisão de Caxias. Foi, depois, delegado às conferências da OIT, director-geral do emprego, técnico das Nações Unidas em missões de cooperação em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola; eleito na AM da Amadora em 1979, na AR por Santarém em 1986/1989-90, no PE em 1990-99/2004-5.

Vive em Ourém desde 2000, com actividade local cívica e cultural. Foi eleito na AM de Ourém em 1982-85, 1997-01, 2005-17. Candidata-se com a intenção de recuperar o lugar da CDU na AM Ourém, perdido por 2 votos em 2017, ano em que foi candidato à CM. É doutorado em economia e autor de vasta e variada bibliografia

