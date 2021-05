Paulo Neves é o cabeça de lista do PSD à Assembleia Municipal do Cartaxo. Paulo Neves, engenheiro técnico agrário de formação, natural do Cartaxo, de 58 anos, casado, pai de dois filhos, é gerente de uma empresa ligada à construção civil com sede no concelho do Cartaxo.

A Comissão Política do PSD Cartaxo reconhece no seu candidato à Assembleia Municipal um “conjunto de qualidades, como a honestidade, a integridade e a coragem suportadas em âmbito pessoal e profissional por um percurso de vida de trabalho marcado pela dedicação à sua família, à sua empresa, mas também à causa pública no nosso concelho”.

“Ao longo dos 30 anos que leva à frente do seu negócio apresenta um conjunto de distinções e prémios, demonstrativos do seu empreendedorismo e capacidade de gestão, reconhecida aliás na comunidade”, refere o PSD.

Com larga experiência autárquica, Paulo Neves foi vereador na Câmara Municipal do Cartaxo, eleito como independente em representação do PSD, entre 2009 e 2017.

Mantendo ligação direta ao associativismo local, Paulo Neves desempenhou funções diversas das quais se destacam a de Presidente do Núcleo do Cartaxo da NERSANT e de Presidente do Núcleo Sportinguista do Cartaxo.

