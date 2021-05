No seguimento da candidatura da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental ao mecanismo de subgranting da União Europeia, dirigido às Organizações da Sociedade Civil portuguesa, com o mote: “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo: as políticas europeias e o papel da juventude portuguesa”, o programa, lançado pela Plataforma Portuguesa das ONGD no âmbito do projeto Presidência do Conselho da União Europeia, teve a concurso 15 projetos, tendo sido a ASPEA uma das entidades selecionadas.

O projeto contemplará diversas ações de mobilização dos jovens, entre elas, a Formação de Capacitação de Jovens que se realiza de 10 de maio a 5 de junho, dois webinares com o tema ‘Cidadania e Políticas Publicas’, e culmina com a Conferência Nacional de Jovens, dias 4 e 5 de junho. Pretende-se com estas ações reconhecer a voz dos jovens como parte da solução nas políticas de resposta à crise ambiental e, em particular, a ação climática.

O projeto envolve a Agência Jovem de Notícias Portugal, tendo como objetivos principais a capacitação dos jovens para o desenvolvimento de boas habilidades de comunicação e liderança; provocar o desenvolvimento de uma voz e uma consciência crítica relativamente à capacidade de ação destes agentes; criar uma experiência de aprendizagem reflexiva, incitando para o compromisso individual e responsabilidade coletiva para as boas práticas ambientais.

A ASPEA, enquanto impulsionadora de uma Educação Ambiental crítica, ética e planetária, reconhece a juventude como sujeito que vive, atua e intervém no presente, requerendo a sua participação nos processos de decisão política mediada por adultos, cabendo a estes fornecer-lhes ferramentas e técnicas, com vista a proporcionar espaços de aprendizagens significativas e ajudando na construção colaborativa de um futuro melhor para as gerações vindouras.

