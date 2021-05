Por uma terra para tod@s! (áudio)

Há duas opções para a nossa terra: a do show off e a das pessoas. A Santarém do show off é a que temos tido, na escola de Moita Flores. A outra Santarém é a de todas as pessoas.

A Santarém do show off aposta na mediatização, na saída incessante de propaganda paga nos jornais da terra, no anúncio continuado de promessas muitas vezes esquecidas e na emissão de vídeos promocionais pagos com o dinheiro de todos nós.

A Santarém de tod@s aposta na garra da cidadania, na luta pelo respeito por todos os seres humanos, animais e ambiente, na dignidade de uma terra onde tod@s possam viver com qualidade.

A Santarém do show off concessiona a cultura a um agente privado, gasta dois milhões de dinheiro público numa recuperação do mercado municipal que se arrasta na incompetência [como arrasta a correção das rotundas, ou do coreto, ou das escadinhas de Stª Clara] para tentar entregar o mercado ao negócio privado de uma grande empresa alheia a Santarém.

A cidade de tod@s valoriza quem na terra faz e dinamiza cultura e desporto, os agentes económicos locais, as sinergias entre nós e entende o gasto público no bem comum; aplica as suas energias a dinamizar a cidadania, recuperar o património ao abandono, a história e a identidade plural.

A Santarém do show off acolhe comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência mas mantêm e agrava as dificuldades de mobilidade, elevadores de cadeiras de rodas 2 anos sem solução real, uma estrutura urbana inimiga das pessoas com deficiência, das crianças e dos idosos, como neste vídeo [clique aqui] se pode demonstrar. Os carros existem para servir as pessoas, não é as pessoas que existem para servir os carros!

Uma terra para tod@s identifica problemas e, como fizemos, propõe soluções para melhorar a mobilidade para tod@s, baseadas nas boas práticas em engenharia urbana. A Santarém que queremos percebe a necessidade de um Fundo Social de Emergência, FSM, porque é a política a contribuir positivamente com soluções para as pessoas mais fragilizadas pela crise. Espantosamente o presidente da Câmara recusou aplicar o FSM apesar de aprovado na Assembleia Municipal!

A Santarém do show off faz “orelhas moucas” à poluição das suiniculturas, justifica atentados à saúde pública como na Póvoa da Isenta, é tolerante com os despejos ilegais nos rios e nas matas e até faz visitas de cortesia à empresa poluidora do rio Alviela!

Uma terra para tod@s entende a política como o saudoso Padre Max, assassinado à bomba pela extrema-direita: “servir o povo e não servir-se dele”!

Vamos a isso!

Vítor Franco

(deputado municipal pelo Bloco de Esquerda)

